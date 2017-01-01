15 NİSAN 2017
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İstanbul Beykoz Ali Bülbül
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Kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül ortadan kayboldu

İstanbul Beykoz’da, MR çektirecek olan kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül, ortadan kayboldu. Polis, güvenlik kameralarını inceledi ancak Bülbül’ün hastaneden çıktığına dair görüntü tespit edemedi. Baba Ahmet Bülbül, oğlunu bulana 100 bin TL para ödülü vereceğini söyledi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 03:06:57 Güncelleme: 03:42:23

İstanbul Beykoz’da meydana gelen olay, 9 Şubat gecesi saat 04.00 sularında yaşandı. 23 yaşındaki Ali Bülbül, MR çektirmek için Beykoz Devlet Hastanesi’ne giden kız arkadaşı Ceren A.’ya eşlik etti. Genç, hastanede işlemleri biten kız arkadaşını annesiyle birlikte taksiye bindirdi. O günden bu yana Ali Bülbül’den bir daha haber alınamadı. Bülbül Ailesi’nin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, hastanedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri inceledi ancak Ali Bülbül’ün hastaneden ayrıldığına dair bir ize rastlamadı.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Ceren A., taksideyken erkek arkadaşı Bülbül’ü acil servis kapısında gördüğünü söyledi. Gazeteye kayıp ilanı da veren aile, Ali’yi bulana 100 bin TL para ödülü verecek.

Ali Bülbül, hastane kameralarında en son böyle görüntülenmişti.

‘KREDİ KARTINDAN HARCAMA YAPMAMIŞ’

Ümraniye’nin Aşağı Dudullu Mahallesi’nde yaşayan gencin babası Ahmet Bülbül, “Ümraniye’de kuaför dükkânım var. Ali de benimle çalışıyordu. O gece, kız arkadaşıyla hastanede buluşmak için saat 00.30 gibi evden çıktı. Hastaneye taksiyle gitmişti. Annesinden 100 TL aldı. Sonrasında haber alamadık. 16 Şubat’ta kayıp başvurusunda bulundum. Facebook ve Instagram hesabının şifrelerini kırdık. Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hiç girmemiş. Yanında kredi kartı vardı. Onunla da harcama yapmamış. Kimseyle düşmanlığımız yok” diye konuştu. Anne Ayşe Bülbül ise “Oğlumun psikolojik sorunları vardı. ‘Bipolar bozukluk’ denildi. Yanlış tanı konulduğu anlaşılınca da hiperaktivite bozukluğu ve depresyon teşhisi konuldu. 4 yıldır ilaç kullanıyordu ancak kaybolmadan 1 ay önce ilaçları bırakmıştı, kendini iyi hissediyordu” ifadesini kullandı.

‘AŞK KARIN DOYURMUYORMUŞ’

1 yıldır Ali Bülbül’le birlikte olduğunu söyleyen Ceren A., “O gece Ali’nin geleceğinden haberim yoktu, çok şaşırdım. O sırada MR çekilmesi için içeri girdim ve konuşamadık. Aramızda hiçbir tartışma olmamasına rağmen anneme ‘Kızını bir daha arayıp sormayacağım. Aşk karın doyurmuyormuş, anladım’ demiş. Daha sonra Ali telefonunu annemle bize verdi ve orada ayrıldık. Kendine zarar verecek bir insan değil, bu nedenle endişeli değilim. ‘Ben tek başıma bir bireyim’ diyebilmek için, kendini toparlamak için gittiğini düşünüyorum ama bir anda çıkıp gitmesi de beni korkutmuyor değil” dedi.

 

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