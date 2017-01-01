Tekirdağ’ın üç tarafı organize sanayi bölgesiyle kuşatılan Çerkezköy İlçesi’nde yaşam alanları ile fabrikalar adeta iç içe geçmiş durumda. Öyle ki Çerkezköy’e daha girmeden, plastik ya da boyayı andıran bir koku hissediliyor. 4 Şubat’ta, organize sanayi bölgesinde bir fabrikaya ait 2 tanker sentetik reçine Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak’taki bir kanalizasyona dökülmüştü. Olayı ortaya çıkaran polis, çevreyi kirletenlerin ceza almasını sağlamıştı. Ancak vatandaşlar bir ay dayanılmaz kokuya maruz kalmıştı. Hatta Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencileri 20 gün okula gidememişti.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre ilçede önceki gün de benzer bir panik yaşandı. Kötü kokunun kaynağı olan fabrikada 12 Nisan Çarşamba günü çıkan yangın, kimyasal sızıntı paniği yaşanmasına neden oldu. Belediye Başkanı Vahap Akay korkulacak bir durumun olmadığını söylese de ilçedeki sanayileşmenin neden olduğu sorunlar Çerkezköylüleri endişelendiriyor.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay

‘KORKULACAK BİR DURUM YOK AMA...’

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ilçede yaşanan son paniği şöyle anlattı: “Fabrikadaki yangında bir risk yaşandı. 4 kazandan birinde çıkan yangın, diğerlerine de sıçrayabilirdi en azından bu önlendi. AFAD ve Çevre Müdürlüğü belgelerine göre korkulacak bir durum yok. Ancak daha önceki olayda fabrikanın ihmali var. Her ne kadar aracı bir firmaya verilmiş olsa da fabrikalarından çıkan bir atığın, yerine ulaştığını ve atıldığını kontrol etmeleri gerekiyordu.”

VATANDAŞ ENDİŞELİ

Çerkezköy’de yaşayan ve kimyasal kokuya maruz kalan vatandaşlarsa yetkililerle aynı fikirde değil. Çerkezköy esnafından İrfan Aktaş, “Yangının çıktığı gün birden ağzımın tadı değişti, boğazımda yanma oldu. Fabrikanın yakınında çalışan arkadaşlarımla konuştum bizden daha fazla etkilenmişler” diye konuştu. Yusuf Uyanık ise korkutan yangını, “Korku içinde yaşıyoruz. Kötü kokulara maruz kalıyoruz. Yangının neden olduğu kimyasal koku rüzgârın etkisiyle Çorlu, Ergene ve hatta Lüleburgaz’da hissedildi. ‘Pencerelerinizi açmayın, çocuklarınızı dışarıya çıkarmayın’ diye anonslar yapılmış” diye anlattı.

İlçe sakinleri, yaşadıklarını muhabirimize anlattı.

İlçede yaşayan Serkan Onurlu ise “Çerkezköy’ün havası çok kirli. Bu da yetmezmiş gibi termik santral yapılması düşünülüyor. Yangından sonra kimyasal kokuyu herkes soludu” diye konuştu.

‘GELİP 3 AYRAN İÇTİ’

Fabrikada çıkan yangından işçilerin etkilendiğini söyleyen kahveci Ali Dede ise “Sabah erken saatlerde plastik yanığı gibi bir koku gelmeye başladı. Daha sonra işçiler buraya geldi. Birisi kendini kötü hissediyordu, zehirlenmemek için 3 ayran içti” diye konuştu.

Organize sanayide işçi olarak çalışan Hakan Yüksel de yaşadıklarını şöyle dile getirdi: “Sabah 7.30 gibi vardiyam başladı. Yoğun bir kimyasal koku vardı. İtfaiye buradaydı. Suyla müdahale edemedikleri için köpükle söndürdüler. 2005 yılında da aynı fabrikada benzer bir olay yaşanmıştı. Öğlene doğru koku azalmaya başladı. UMKE ve AFAD buradaydı. Ambulanslar vardı, kokudan etkilenenleri hastaneye götürdüler.”

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde, 146 bin kişi yaşıyor.

‘KANALİZASYONA DÖKÜM YAPTIĞINI BİLMİYORDUK’

Kimyasal atıkların 4 Şubat’ta kanalizasyona dökülmesi nedeniyle 3 milyon lira ceza ödeyen Boytek Fabrikası yetkilisi Bülent Darcan ilk kez HABERTÜRK’e konuştu. Darcan, “Kimyasal atıkların bertaraf edilmesi için anlaştığımız firmanın kanalizasyona döküm yaptığını bilmiyorduk. Madde sağlığa zararlı değildi, sadece rahatsız edici bir kokusu vardı. Yangın, polimerizasyon kazanındaki ısı artışı nedeniyle yaşandı. İşçilerimizin sağlık durumu gayet iyi. Civar fabrikalardan hastaneye başvuranlar oldu. Onlar da ayakta tedavi edilip taburcu edildiler” dedi.

500 FABRİKA BULUNUYOR

Çerkezköy’de yaşayanlar ilçelerinin, sanayileşme nedeniyle kanser vakalarının arttığı Kocaeli’nin Dilovası İlçesi’ne dönmesi ihtimalinden korkuyor. Çerkezköy’deki sanayileşmeye rakamsal olarak bakıldığında da durum pek iç açıcı değil. 146 bin nüfuslu Çerkezköy İlçesi’nde 3, 105 bin nüfuslu Kapaklı İlçesi’nde 1 organize sanayi bölgesi var. Bölgede 60 bin işçinin çalıştığı, 500 fabrika bulunuyor.

Reçine, boya ve kimya sanayii üzerine üretim yapan Boytek, önce kötü koku ardından yangınla Çerkezköylüleri korkuttu.