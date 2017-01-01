15 NİSAN 2017
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Adana banka soygunu
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Adana'da banka soygunu girişimi

Adana'da bir banka şubesine giren kişi kasayı açamayınca para aramak için odaları dolaşırken alarmın çalması üzerine olay yerinden uzaklaştı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 04:48:32 Güncelleme: 04:49:23 AA

Adana'da bir kişi girdiği banka şubesinin kasasını açamayınca para alamadan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, özel bir banka şubesinin kapısını tornavidayla açarak içeri girdi.

Banka kasasını açamayan şüpheli, odaları dolaşarak para aradı. Alarmın çalması üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Alarm ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüsünden eşkalini belirledikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bankadan herhangi bir şeyin çalınmadığı öğrenildi.

 

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