15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Van uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

Van'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 60 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 06:58:36 Güncelleme: 07:01:30 İHA

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerinde de uyuşturu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında en büyük yardımcıları narkotik köpekleri "Lisa" ve "Şila" oluyor. Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, gece saat 01.00 sıralarında uyuşturucuyu taşıyan M.İ. yönetimindeki 65 BC 312 plakalı hafif ticari kamyoneti takibe aldı.

Kamyonet, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde durdurularak "Lisa" isimli dedektör köpekle birlikte yapılan aramada 60 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, araç şoförü M.İ. gözaltına alındı. Soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA! Van'da PKK'dan bombalı tuzak
GÜNDEM

Van'da PKK'dan bombalı tuzak! 2 şehit
Sevindik İlkokulu yardım bekliyor
GÜNDEM

Sevindik İlkokulu yardım bekliyor
Van'da Polis Haftası'nı öğrencilere kitap dağıtarak kutladılar
GÜNDEM

Polis Haftası'nı öğrencilere kitap dağıtarak ...
Van'da bir İranlı ölü bulundu
GÜNDEM

İçine bakanlar şoke oldu! Hemen telefona sarıldılar
Van'da 22 deprem meydana geldi
GÜNDEM

Van 22 kez sallandı!
Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

Van'da panik yaratan deprem
Ankara'da polise uzun namlulu silahla saldırı
GÜNDEM

BAŞKENT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNDEN POLİSE SİLAHLI SALDIRI
Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEM

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA KANALA DÜŞEREK ÖLDÜ
Sarıkamış Harekâtı’nın orijinal krokisini çöpten buldu
GÜNDEM

KURTULUŞ SAVAŞI ESERLERİ ÇÖPTEN ÇIKTI
Yargıtay cinsel saldırı cezasını delil yetersizliğinden bozdu
GÜNDEM

YARGITAY, ÖZGECAN DAVASINDA KARARINI VERDİ
Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu
GÜNDEM

VAN'DA 60 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Adana'da banka soygunu girişimi
GÜNDEM

BANKA SOYMA GİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI