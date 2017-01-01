Adana'da referandum sonuçları merakla bekleniyor. Anayasa için sandığa giden 1 milyon 510 bin 122 seçmenin tercihi belli oldu. Adana 2017 Anayasa referandumunda Evet ve Hayır tercihlerini belirledi. Toplam 4 bin 160 sandığın kurulduğu Adana'da Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir olmak üzere 15 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oluyor.



Seçim yasağının kalkmasının ardından Adana Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz



ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE ADANA EVET DEDİ

2007 Referandum sonuçlarına göre 1 milyon 192 bin 579 seçmenin bulunduğu Adana'da yüzde 58.1'lik katılım gerçekleşmiş ve 693 bin 332 seçmenden 675 bin 758'inin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Adana'nın yüzde 60.9'u Evet, yüzde 39.1'i ise Hayır demişti.

Adana'da 14 ilçede 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıkarken sadece Karataş ilçesinde yüzde 59.2 ile Hayır çıkmıştı.

Adana Referandum sonuçları geçmiş seçimlerde Evet Hayır oranları

2010 yılında Adana Referandum sonuçlarına göre ise 1 milyon 386 bin 290 Adanalı seçmen vardı. Bir önceki seçimde dipte olan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 72.8'e yükseldi. Anayasa referandumunda Adana'da toplam 1 milyon 9 bin 385 seçmen oy kullandı. Bu oyların 992 bin 242'si geçerli sayıldı. 3 bin 841 sandıktan çıkan Adana Referandum sonuçları ise bu defa Hayır oldu. Yüzde 56.3 Hayır, yüzde 43.7 Evet oyunun çıktığı Adana referandum sonuçlarına göre Adana'nın 15 ilçesinde sadece 5 ilçe Hayır demesine rağmen nüfusun en yüksek olduğu ilçeler olması sebebiyle Adana genelinde de tercih Hayır yönünde çıktı. 2010 Anayasa referandumuna Hayır diyen ilçeler Çukurova, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ve Ceyhan oldu. En yüksek Hayır oyu yüzde 72.5 ile yine Karataş ilçesinden çıktı.En yüksek Evet oyu ise yüzde 63.4 ile Karaisalı ilçesinden geldi.

ADANA GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ADANA SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinde Adana seçim sonuçlarına göre 1 milyon 477 bin 328 seçmenin bulunduğu ilde seçime katılım oranı oldukça yüksekti. Yüzde 84.9 katılım oranının gerçekleştiği seçimlerde Adana seçim sonuçlarına göre 1 milyon 254 bin 393 seçmen oy kullandı. Bunlardan 1 milyon 229 bin 817 seçmenin oyu geçerli sayıldı. 4 bin 426 sandıktan birinci çıkan parti ise yüzde 29.93 oy oranıyla Ak Parti oldu. CHP'nin yüzde 28.82 oy oranına ulaştığı Adana'da bugün Evet cephesinde yer alan MHP'nin oy oranı ise yüzde 23.40'tı. Yani bugün Anayasa Referandumu için Evet cephesinde olan Ak Parti ve MHP'nin Adana'da toplam oy oranı 17 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 53.33 iken, bugün Hayır cephesinde olan CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin Adana'daki toplam oy oranı 7 Haziran'da yüzde 44.81'di.

Adana geçmiş seçim sonuçları

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ADANA SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'daki seçimlerin sonrasında Meclis'te tek partili bir iktidarın ortaya çıkamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi nedeniyle tekrarlanan seçimlerde Adana seçim sonuçlarına göre 1 milyon 484 bin 818 seçmenin bulunduğu şehirde seçime katılım oranı yüzde 85.7 ile zirve yaptı. 1 milyon 271 bin 889 seçmenin 1 milyon 255 bin 365'ini oyu geçerli sayıldı. 4 bin 427 sandığın kurulduğu Adana'dan bu defa Ak Parti yüzde 36.79 oy oranıyla lider çıktı. CHP'nin yüzde 29.78 oya ulaştığı Adana'da MHP'nin oyları ise yüzde 19.60 oldu. Bugünkü Evet cephesinde yer alan MHP ve Ak Parti'nin toplam oy oranı 17 Haziran seçimlerinde yüzde 53.33 iken 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu oran yüzde 56.39 oldu. Bugün Hayır cephesinde yer alan CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin topla oy oranı ise 17 Haziran'da yüzde 44.81'ken 1 Kasım seçimlerinde yüzde 42.16 oldu.



1 Kasım 2015 seçimleri Adana seçim sonuçları

ADANA REFERANDUM SONUÇLARI EN İYİ HABERTURK.COM'DA İZLENİR

ADANALILAR DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

