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Numan Kurtulmuş
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, oyunu kullandı

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yarın sabahtan itibaren Türkiye, yeni bir Türkiye olacak. Bu referandumun sonuçlarına göre, Türkiye inşallah çok daha hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 10:57:59 Güncelleme: 11:28:29 AA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Artık 'evet', 'hayır' diyenler, söyleyeceklerini söylediler. Bugün söz de karar da milletindir. Milletimiz için bu sonuçların uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyoruz. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa başımız, gözümüz üstünedir." dedi.

Kurtulmuş, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullanmak üzere, eşi Sevgi Kurtulmuş ile Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesine geldi.

Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!

Kurtulmuş, 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra, görevlilerle kısa süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okuldan çıkışında vatandaşların ilgisiyle karşılanan Kurtulmuş, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, "Bir kere bu referandumun gerçekleşmesi bile tek başına, Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade önemli bir gelişmedir." diyerek, keyifli, güzel bir halk oylaması kampanyası yapıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Artık 'evet', 'hayır' diyenler, söyleyeceklerini söylediler. Bugün söz de karar da milletindir. Milletimiz için bu sonuçların uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyoruz. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa başımız, gözümüz üstünedir. Bu anlamda burada da görüyorum ki milletimiz büyük bir coşkuyla sandık başına bu erken saatte geldiler. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde oylarını kullanacaklar. İnşallah seçim günü de Türkiye, çok olaysız bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirmiş olur. Yarın sabahtan itibaren Türkiye, yeni bir Türkiye olacak. Bu referandumun sonuçlarına göre, Türkiye inşallah çok daha hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Ben uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. Herkesin oy kullanmasını arzu ederiz. Ne kadar çok oy kullanılırsa bu o kadar çok milletimizin demokrasiye, iradesine ve geleceğine sahip çıktığı anlamına gelir."

Kendisi için de işin güzel tarafının oyunu kullandığı bölgenin 80 yıllık mahallesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Rahmetli dedem, babam ilk okula başladığında gelmiş. Herhalde 80 seneyi de aşmış. Onların yaptırdığı, sonrasında babamların yaptırdığı apartmanda hala oturuyorum. 80 senelik bir mahalle benim için. Burada bugün tekrar vatandaşlarımızla bir arada olmak, oy kullanmak da gerçekten çok güzel." diye konuştu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    hayir cikarsa kabullenecekmisiniz yoksa bir oyunami basvuracaksiniz
  • Misafir 29 dakika önce
    Nerden biliyon
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