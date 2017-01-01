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Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver
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Gaziantepli Şehit Uzman Çavuş Düver dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağlarında arazi taraması yaparken uçuruma düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver (26) dualarla son yolculuğuna uğurlandı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:17:12 Güncelleme: 16:35:23 İHA

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınan şehidin cenazesi, kortej eşliğinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yakacık Camisine götürüldü.

Törende şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan annesi Emine Düver, resmi nikah yapıp düğüne hazırlandığı eşi Merve ile ağabeyi Özgür, kardeşleri Ahmet ve Leyla uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Emine Düver, "Küçük asker, kalk eşin geldi" diyerek ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınarak askerlerin omuzlarında cenaze aracına alınan şehidin naaşı, mahalle mezarlığına kadar askeri bando eşliğinde götürüldü. Törene katılan vatandaşlar, cenaze aracının arkasında mezarlığa kadar yürüdü.

Şehidin cenazesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Öte yandan şehit Düver'in babası Ahmet Düver'in, yaklaşık 15 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenilirken, şehid'in 2 ay önce Merve Düver ile nikah kıydığı ve 15 Haziran'da düğün yapacakları öğrenildi.

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