16 NİSAN 2017
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Devlet Bahçeli
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Devlet Bahçeli'den referandum sonuçlarına ilişkin açıklama

"Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir"

16 Nisan 2017 Pazar, 20:39:18 Güncelleme: 21:22:57 HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Halk oylaması sonuçlarını MHP Genel Merkezi'nden takip eden Bahçeli, sonuca ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Türk milleti tarihi nitelikli demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmış, irade ve tercihini sandıkta göstermiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan 2017 halk oylamasının, yüksek bir katılımla, takdir edilecek huzur ve güven ortamında tezahür ettiğini belirtti.

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır. Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti, ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir."

"MHP VERDİĞİ SÖZÜN ARDINDA DURMUŞTUR"

"MHP, 16 Nisan 2017'ye kadar üstüne düşen her görevi harfiyen yerine getirmiş, verdiği demokratik sözün ardında kararlı ve omurgalı şekilde durmuştur. " görüşünü paylaşan Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın 16 Nisan referandumuna dikkat kesilip hayır tercihinin öne çıkması için yaptığı baskı, şantaj, dayatma, zorlama ve tehditler, Türk milletinin muazzam iradesiyle püskürtülmüştür. Bilinmelidir ki Türkiye milli varlığını ve parlak geleceğini hedef alan çok çetin tehlike ve tuzaklarla dolu nazik bir dönemden geçmektedir. Milli güvenliğimizi doğrudan hedef alan mihraklar komplo ve saldırılarını ağırlaştırarak, sürdürecektir. Üç kanlı terör örgütü PKK/PYD, FETÖ ve İŞİD'le içeride ve dışarıda amansız bir mücadele verilmektedir. Irak ve Suriye'deki tehlikeli gelişmeler, Türkiye için çok ciddi milli güvenlik risklerini beraberinde getirmiştir.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İŞİD ve PYD ile mücadele için Suriye topraklarındaki askeri harekatında kritik bir aşamaya gelinmiştir. İçeride ve dışarıda karşı karşıya bulunduğumuz milli güvenlik tehditleri, kuşku yok ki çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanında devlet ve toplum olarak bünyemizi saran FETÖ mikrobu, henüz tamamıyla sökülüp atılamamıştır.
Önümüzdeki zor ve hassas dönemde birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket edilmesi, herkes için milli bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. 16 Nisan referandumu sonrası siyasi cepheleşmelerin derinleşmesini önlemek, toplumsal huzurun yıkımına yol açacak tutum ve hareketlerden kaçınmak, ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır."

MHP'nin, herkesin vatan sevgisinden beslenen siyasi sorumluluk duygusu ile davranmasını samimiyetle ümit ettiğini ve buna inandığını vurgulayan Bahçeli, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye hepimizindir. Aziz milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi olmalıdır. 16 Nisan referandumunun kampanya döneminde kıt imkanlara aldırmadan samimiyetle, inançla ve azimle mücadele ederek ülkemiz için ettiğimiz yemininin gereğini yapan, bunun için çalışan tüm parti teşkilatlarımızı ve dava arkadaşlarımızı kutluyorum.
Sandıktan evet oyunun çıkması için mücadele veren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, iktidar partisi AKP'ye ve elbette bekamız için evet mührünü vuran Türk milletine şükranlarımı sunuyorum."

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YORUMLAR 19
  • Misafir 11 dakika önce
    Sana en büyük hakareti edenlere, destek çıkmak ne tuhaf bir duygu.
  • Misafir 13 dakika önce
    bahceli varken mhp ye oy vermem artık
  • Misafir 48 dakika önce
    Türkiye'de bir daha seçim olmayacak. Geçmiş olsun.
  • Misafir 48 dakika önce
    Çok şükür ki evet
  • Misafir 49 dakika önce
    Allaha şükür
  • Misafir 54 dakika önce
    istifa mhp yi bitirdin
  • Misafir 1 saat önce
    bir milliyetçi olarak sen başında olduğun sürece MHP ye artık oy yok. Tek reis Alparslan TÜRKEŞ
  • Misafir 1 saat önce
    Evet cevap evet
  • Misafir 1 saat önce
    Millet bekası için Evet dedi.
  • Misafir 1 saat önce
    Bahçeli kendini bitirdi,partiyi ve bizi de bitirmeden koltuğu terkeder umarım.
  • Misafir 1 saat önce
    ANADLU İSLAM CUMHURİYETİNİ KURACAĞIZ İNŞALLAH İYİ AKŞAMLAR
  • Misafir 1 saat önce
    Şaka mı mhp seçmeni evet dememiş
  • Misafir 1 saat önce
    bahçeli senin tarafın belli değil. istifa.
  • Misafir 1 saat önce
    bahçeli istifa.
  • Misafir 1 saat önce
    önce chp ile sonra akp ile iş birliği kurmak, bahçeli istifa.
  • Misafir 1 saat önce
    senin bekan pek uzun sürecek gibi durmuyor Bahçeli...
  • Misafir 1 saat önce
    Gelecek seçim aramızda değilsin Başkan
  • Misafir 1 saat önce
    Biraz onurun varsa istifa et. Milliyetçiler hayır dedi.
  • Misafir 1 saat önce
    mhp den tek evet diyen bahceliydi aldı cevabı ülkücülerden
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