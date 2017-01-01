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İstanbul İzmir referandum protesto
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İstanbul ve İzmir'de referandum sonucu protesto edildi

İzmir'de ve İstanbul'da, halk oylamasının sonucunu protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 03:05:05 Güncelleme: 03:06:08 AA

İzmir Bornova'da halk oylamasının sonucunu protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.

Kazım Dirik mahallesi Küçükpark'ta yaklaşık 50 kişilik grup slogan atarak toplandı.

Polis, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grup üyelerinden dağılmalarını istedi.

Slogan atmaya devam eden protestoculardan 4'ü gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi'nde de protesto gösterileri vardı. Kadıköy'de bir grup, referandum sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) protesto etti.

Kadıköy'de ara sokaklarda toplanan grup, slogan atarak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Zühtü Paşa Caddesi'ne geldi. Boğa Meydanı'na kadar yürüyen grup, YSK aleyhine slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 41 dakika önce
    Bu adaletsizliğe insanlar susmaz. Hatayı düzeltin, toplumu birbirine düşman etmeyin.
  • Misafir 42 dakika önce
    başka yol mu bıraktınız insanlara
  • Misafir 44 dakika önce
    Obamacılar olmasın sakın.
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