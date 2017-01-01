17 NİSAN 2017
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Dışişleri Bakanlığı'ndan AGİT'e tepki
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Dışişleri'nden AGİT'e tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı gözlemcilerin Türkiye'deki referandumla ilgili yayınladığı rapora tepki gösterdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 18:53:05 Güncelleme: 18:58:08 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AGİT'in referandumla ilgili yayınladığı raporla ilgili "Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılandı. Standartların gerisinde kalındığı yorumu kabul edilemez" denildi.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

"AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’yle (ODIHR) ülkemizdeki seçim gözlemcilik faaliyetlerine yönelik uzun yıllardır işbirliğimiz sürmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de 16 Nisan günü gerçekleştirilen halkoylaması için de davette bulunulmuş olup, Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri için makamlarımız ülke genelinde her türlü işbirliğini göstermiştir.

Türkiye’deki Anayasa değişikliğine yönelik halkoylaması, AGİT içinde örnek gösterilecek düzeyde yüzde seksen beşin üzerinde bir demokratik katılımla gerçekleşmiştir.

Gözlem Misyonu’na, raporlarında maddi hatalardan ve yanlış yönlendirmeye yol açabilecek eksik bilgilere dayalı yorumlardan kaçınmaları yönünde daha önce de telkin ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Bu bağlamda, 16 Nisan halkoylaması sonrası ODIHR Heyetinin AKPM Gözlem Heyetiyle birlikte yayımladığı İlk Bulgu ve Sonuçlar Raporu’nda ve basın toplantısında dile getirilen siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Heyetin, Yüksek Seçim Kurulu’nun halihazırda TBMM’deki tüm partilerin temsilcilerini de içerdiğini gözardı ettiği görülmektedir.

Halkoylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez.

Esasen halkoylamasının gerçekleştirilmesinden kısa süre önce AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü tarafından halkoylamasıyla ilgili siyasi içerikli beyanlarda bulunulması, bu heyetin Türkiye’ye önyargılarla geldiğini, nesnellik ve tarafsızlık ilkelerini dikkate almadığını göstermiştir. Sözkonusu ilk bulgular raporu da bu taraflı ve önyargılı yaklaşımın bir yansımasıdır."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 18 dakika önce
    AGİT referandumu çekemedi istedikleri sonuç çıkmadı ne yapacaklar çamur at izi kalsın
  • Misafir 22 dakika önce
    Bu seçim iptal edilmeli,mühürsüz pusulalar nasıl kabul edilebilir.
  • Misafir 23 dakika önce
    Oy pusulalarının sahte olup olmadığının yegane kanıtı olan mühürleri iptal ediyorsunuz.Sonrada agit'e kızıyorsunuz,ayıp utanın!
  • Misafir 25 dakika önce
    é çok doğal YSK nun kararları sonrasında bu
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