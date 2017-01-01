18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
2017 referandum Müteahhit bahis Cevdet Kılıç Volkan Enver Kılıç Eskişehir
GÜNDEM

Müteahhitler bahse girdi, sonuç evet çıkınca daireyi aldı!

Eskişehir'de yaşayan Cevdet Kılıç ve Volkan Enver Kılıç, referandum sonucu için bahse girdi

18 Nisan 2017 Salı, 02:39:50 Güncelleme: 02:42:13

Eskişehir’de referandumda öncesi ‘Evet’, ‘Hayır’ bahsine giren iki müteahhitten Cevdet Kılıç, sonuçların açıklanmasının ardından bir dairenin sahibi oldu. Eskişehir’de iki müteahhit referandum öncesi ‘evet, ‘hayır’ yarışına girmiş, Cevdet Kılıç ‘Hayır’ çıkması halinde 2 dairesini, Volkan Enver Kılıç ise 1 dairesini vereceğini söylemiş ve karşılıklı sözleşme imzalamışlardı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Cevdet Kılıç, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasının ardından, bir değişiklik olmazsa bahse girdiği CHP Odunpazarı Gençlik Kolları eski Başkanı ve müteahhit Volkan Enver Kılıç’tan 150 bin lira değerindeki dairesini alacak. Kılıç, “İnşallah gelir verir, biz de aldığımız daireyi nasıl kullanacağımızı açıklarız” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
AA'dan referandum açıklaması
GÜNDEM

AA'dan referandum açıklaması
Sandık oy sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM

Hangi sandıktan ne oy çıktı?
BBP lideri Mustafa Destici'den referandum açıklaması
GÜNDEM

BBP lideri Destici'den referandum açıklaması
İlçe ilçe 2017 Referandum Evet ve Hayır oranları!
GÜNDEM

İlçe ilçe "Evet" ve "Hayır" oy oranları
En çok "Hayır" oyu alan ilçeler
GÜNDEM

Sayımlar tamamlandı! İşte en çok "Hayır" oyu alan ...
Referandumda AK Parti ve MHP bloğunun en çok oy kazandığı ve kaybettiği şehirler
GÜNDEM

Ak Parti ve MHP bloğunun 1 Kasım 2015'le kıyaslaması!
Beşiktaş ve Kadıköy'de YSK kararı protesto edildi
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DE YSK KARARI PROTESTO EDİLDİ
Numan Kurtulmuş: OHAL'in 3 ay süreyle uzatılması kararlaştırıldı
GÜNDEM

BAKANLAR KURULU SONRASI OHAL KARARI AÇIKLANDI
Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar
GÜNDEM

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DA ACIMADILAR! ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM SONRASI DİKKAT ÇEKEN ZİYARETLER
Müteahhitler bahse girdi, sonuç evet çıkınca daireyi aldı!
GÜNDEM

'EVET' ÇIKTI, DAİREYİ ALDI!
Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim
GÜNDEM

MERSİN'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK! SOPALARLA SOKAĞA İNDİLER