18 NİSAN 2017
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Kahramanmaraş'ta 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

18 Nisan 2017 Salı, 04:13:39 Güncelleme: 04:14:50 İHA

Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan satıcılara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, işyerlerinden cep telefonu ve tablet çalan hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Çevredeki güvenlik ve mobese karmalarını inceleyen polis, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Asayiş ekiplerince gözaltına alınan 18 yaşından küçük 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, işyerlerinden çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

ELBİSTAN'DA 12 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kahramanmaraş Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Kom Gurup Amirliği ekiplerince, Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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