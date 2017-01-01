15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 18 Nisan 2017 Salı günü raporu.

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NEVŞEHİR'DE BİR ASTSUBAY TUTUKLANDI

Nevşehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay tutuklandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında muvazzaf asker Telat O, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Telat O, çıkarıldığı Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen, akademisyenlerin de aralarında yer aldığı 18 zanlı gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları belirlenen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve İzmirde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.



Firari 3 zanlı aranıyor. (AA)