Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 11 Şubat - 9 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitimlerine devam edecek 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması sonuçları açıklandı. Peki BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerinde eğitimlerine devam edecek 1., 2. ve 3. sınıflar için tablet bilgisayar uygulaması 11 Şubat - 9 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM tablet bilgisayar uygulaması sonuçları açıklandı. Sonuçlara aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Uygulamada yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar Türkiye ortalaması üzerinden belirlenmiştir. Grup Tarama uygulamasında 1. Sınıflar için 60, 2 ve 3. Sınıflar için 70 soru sorulmuş olup her soru 10 puan olarak değerlendirilmiştir. Taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı 1.sınıflar 320 320 300 2.sınıflar 470 450 440 3.sınıflar 520 510 480

YERLEŞTİRME VE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

SINAV İTİRAZLARI



Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden

yapılacaktır. Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ(BİLSEM) NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler için en kapsamlı eğitim modeli “Bilim ve Sanat Merkezleri”dir. Bilim ve Sanat Merkezlerinin 69 ilde 83 bilim ve sanat merkezi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır.

İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl Tanılama Sınav Komisyonu” oluşturulacaktır. İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve araştırma merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşturulacaktır. Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu olacaktır.