18 NİSAN 2017
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Güntay Şimşek, Tunceli'de düşen helikopterle ilgili değerlendirmede bulundu

Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek Habertürk TV'ye telefon ile bağlanarak Tunceli'de düşen helikopter ile ilgili konuştu

18 Nisan 2017 Salı, 15:45:56 Güncelleme: 16:16:17

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Sikorsky tipi polis helikopteri kalkışından 10 dakika sonra düştü. 11.40 sıralarında sinyalin kesildiği belirtilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 personelin olduğu bildirildi. Helikopter mürettebatı acil koduyla 112'yi arayarak, "Yaralılar var" dediği bildirildi.

Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek Habertürk TV'ye telefon ile bağlanarak Tunceli'de düşen helikopter ile ilgili konuştu.

Güntay şimşek, "Birincisi yine ağır hava şartlarında uçuş operasyonu kararı alınmış. Türkiye'de maalesef buna çok dikkat edemiyoruz. İkincisi de, helikopterlerde irtibat kesildiği zaman, hava araçlarında uçaklar gibi değerlendirmemek lazım. Biraz sabırlı olmak lazım. Çünkü yere olabildiğince yakın bir noktadan uçuyor. Riskli yerlerden geçiyor. Dolayısıyla telsiz irtibatında sorunlar olabilir. Cep telefonuyla irtibat kurulamayabilir. Ama helikopterinde bir yere acil iniş yapma ihtimali, çarpma ihtimali olabilir. Tamamıyla olumsuzluktan bahsetmemek gerekir. Düştüyse sinyalini tarayıp bulacaksınız.



Emniyet ekibinin uçuşu, yarı resmi yarı sivil denetime, askeri helikopterler biraz daha katı denetime tabi tutulduğunu söylemek mümkün. Emniyet yarı resmi yarı sivil olarak kabul edilebilir.

Bölgenin hava şartlarını öğrenmek için elimizde son derece teknolojik donanımlar var. Meteoroloji'den bilgi almadan bu tarz uçuşlar yapılamıyor. Dikkat ettiğim kadarıyla şartlar zorlanarak helikopter havalandırılmış. Biraz dikkatsizlik mi var? ya da aciliyet mi?... Eğer görev değişimi sırasında olmuşsa, aciliyet,  psikolojik bir baskı oluşturmuş olabilir. Aciliyet durumu, pilotların uçuş şartlarına pozitif tarafından bakmasına neden oluyor. Böylelikle uçuş güvenliği riskli hale gelmiş oluyor. Askeri bir helikopter olsaydı bu kadar net söyleyemezdim. Ama Emniyet olunca dikkat etme konusunda havacılık şartlarına kurallarına (bizimde yakından takip ettiğimiz bir alan) biraz daha dikkat etmek gerekiyor." dedi.

 

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