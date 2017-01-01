18 NİSAN 2017
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Tunceli'de helikopter düştü

Tunceli'de düşen helikopteri arama çalışmalarında enkaza ulaşıldığı bildirildi. Düşen helikopterdeki 12 kişi şehit oldu

18 Nisan 2017 Salı, 13:45:38 Güncelleme: 17:55:40 HABERTURK.COM

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Sikorsky tipi polis helikopteri kalkışından 10 dakika sonra düştü. 11.40 sıralarında sinyalin kesildiği belirtilen helikopterin enkazına 17.00 sularında ulaşıldı. 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 personelin olduğu helikopterden kurtulan olmadı, 12 kişi şehit oldu.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki helikopter kazasında herhangi bir dış etkenin söz konusu olmadığını belirterek, helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğünü açıkladı. Enkazın 2 bin 500 metre yükseklikte olduğunun tespit edildiğini söyleyen Soylu, cenazelerin Tunceli'ye getirilmesi yönünde çalışmaların yapıldığını ifade etti.

HELİKOPTERİN İZLEDİĞİ YOL

Helikopterin 3 mürettebatıyla Tunceli kent merkezine gittiği, buradan bir hakimi alıp Nizamiye ilçesine geçtiği buradan da komiserlik sınavına girecek polisleri aldığı ve yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür ilçesine geçtiği, polisleri aldıktan sonra havalandığı ve irtibatın kesildiği yönünde bilgiler var.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE YÜRÜTÜLDÜ

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye en küçük sinyalleri dahi alabilen 1 adet hava ihbar kontrol uçağı gönderildi. 2 adet Sikorsky tipi askeri helikopter de alçak uçuşla bölgede arama faaliyetlerine katıldı. 5 ilden 43 AFAD personeli de bölgedeki çalışmalara katılmak üzere harekete geçti. Ekibe profesyonel dağcılar da eşlik etti.

Hava şartlarının güçleştirdiği arama kurtarma çalışmalarından saatler sonra sonuç alınarak enkaza ulaşıldı. Ancak helikopterde bulunan 12 kişi şehit oldu. 

112'NİN ARANDIĞI İDDİASI

Helikopter mürettebatı acil koduyla 112'yi arayarak, "Yaralılar var" dediği bildirildi. Ancak Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli'de irtibat kesilen helikoptere ilişkin, "Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar." dedi.

Tosun, bölgede yağmur yağdığını da ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgede sis çok fazla. Şimdi rüzgar yok, sakin. Bölge sarp ve kayalık bir alan, halen karla kaplı. Bölgede kazıyıcı, yükleyici kepçemiz, Özel İdare'nin greyderi, kepçesi var. Yol kapalı. Orayı da arazi araçlarıyla açmaya çalışıyoruz. Belediyeden de 7-8 arkadaş çalışmalara katılıyor. Onun dışında 100'den fazla vatandaş arama çalışmasına katıldı. Bölge tamamen karla kaplı. Ovacık'a bağlanan, yazın yaylacıların kullandığı bir yol var. İş makineleriyle bu yolu açmaya çalışıyoruz. Orayı açarsak araçlarla helikopterin bulunabileceği alana çıkma şansımız olacak. Kar kalınlığı 1 metre civarında, belli noktalarda, rüzgarın doldurduğu yerlerde daha da fazla."

Belediye Başkanı Tosun, sis sebebiyle arama kurtarmaya katılan helikopterlerin ise şu anda uçamadığını da sözlerine ekledi.

"AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE HELİKOPTER KAZALARI OLMUŞTU"

Habertürk TV'ye konuşan emekli Kurmay Albay Eray Güçlüer yaptığı değerlenmede, "Özellikle o bölgedeki hava yoğunluğu görüşü sıfıra indiren bir etkiye sahip. Malesef daha önce de o bölgede helikopter kazaları meydana gelmişti. Çok net söyleyeyim koordinatlar belirlenmiştir, tespit etmişlerdir. Hava muhalefeti nedeniyle helikopter uçuşu yapılamıyordur. Daha önce de bunlar yaşandı, helikopter kazaları genelde yere yakın olduğu için kazalarda can kaybı yaşanmayabiliyor." dedi.

BÖLGEDEKİ HAVA ŞARTLARI ZORLU

Habertürk TV'ye konuşan emekli hava pilotu Erdoğan Karakuş, "O bölgenin doğal şartları oldukça zorlu. Yağışlı ve sisli havalarda helikopterin alçak irtifada uçuşu oldukça zorlu. Helikopterin düşmesine bazen yıldırım, şimşek bile sebep olabilir. İncelenmeden bir şey söylemek zor. İncelenmesi lazım. Yani normal olarak her türlü işlemi yaptıklarını değerlendiriyorum. Bahar aylarında yıldırım şimşek düşmesi de söz konusu olabilir. Onları göz önüne almak lazım. Hava şartlarının kötü olduğu açıkça görülmektedir" dedi.

"BU KOŞULLARDA KAZA OLASILIĞI BÜYÜK"

Habertürk TV'ye konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Hava ve doğa koşullarıyla da mücadele ediliyor. Araziye yapılan uçuşlarda arazinin arızalarından etkilenme oluyor doğal olarak. Burada ekstradan bir şey var hava şartları çok kötü hem sis var hem yağış var, bu koşullar birleşince kaza olması büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Anladığım kadarıyla bir görev değişimi söz konusu" dedi.

S-70´LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70´ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.

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YORUMLAR 24
  • Misafir 16 dakika önce
    Lan bir iside adam akilli yapin lan . Biktik ulan . allah lanet etsin
  • Misafir 22 dakika önce
    Eğer hepsi şehit olduysa (Allah rahmet eylesin) arayıp yaralılarımız var diyen kim?!!!!!!
  • Misafir 38 dakika önce
    Kazasız günümüz yok allah .sonumuzu hayırlı etsin.
  • haberturk_takipcisi 44 dakika önce
    Allah'ım sen yardım et. İnşallah sağ salim bulunurlar. Dualarımızı eksik etmeyelim :(
  • Misafir 51 dakika önce
    kurmay albay sacmalamis resmen, helkopter kazalari donersistemlerin cok olmasindan dolayi can kaybinin en cok yasandigi kazalardir
  • Misafir 54 dakika önce
    Offf. Hayatımız resmen yok oldu gitti. Şu Türkler ne zaman gülecek.
  • Misafir 1 saat önce
    Allahım inşallah hepsi sağ Salim kurtulur inşallah
  • Misafir 2 saat önce
    muhabirin söyledikleri doğru ise çok can sıkıcı bir durum. 23 yılda 23. kazasını gerçekleştirdi diye açıklama yaptı. ayrıca o hava şartlarında neden uçuş yapılır anlam veremiyorum. her yönü ile araştırılması gereken bir durum. inşallah birşeyleri yoktur
  • Misafir 2 saat önce
    Başka bir helikopter kazası geldi aklıma...Orada da helikopterin düştüğü yer bir türlü tespit edilememiş!!! dahası yaşayan bir kişinin ölmesi beklenmişti ,hayır olsun manidar bir durum !
  • Misafir 2 saat önce
    radarda görüntüsünün kaybolması için bu lafın dediği andan itibaren düşmesi lazım.durup dururken radardan çıkmaz.
  • Misafir 2 saat önce
    İŞALLAH SAĞSALİM KURTULURLAR
  • Misafir 2 saat önce
    Kötü hava şartlarında Neden helikopter havalanir
  • Misafir 2 saat önce
    Allah'ım sen bu millete yardım et unşallah sağsalim bulunurlar..
  • Misafir 2 saat önce
    hiç yaralanmasan bile donarak ölürsün, biran önce ulaşılmalı:((
  • Misafir 3 saat önce
    hava şartları kötüyse bile bile neden kalkış yapılıyor:((
  • Misafir 1 saat önce
    uçaklar devamlı kalkıyor. arıza olmuş belli
  • Misafir 3 saat önce
    İnşallah hayattadırlar
  • Misafir 3 saat önce
    Rabbim yardımcıları olsun ailelerine bağışlasın
  • Misafir 4 saat önce
    HSYK ataması öncesi manidar.....
  • Misafir 4 saat önce
    bu kadar kişi helikoptere nasıl sığıyor:((
  • Misafir 1 saat önce
    "Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor" (yazının tamamını okuyabilseydiniz..)
  • Misafir 1 saat önce
    Helikopter pilot dahil 20 kişilik
  • Misafir 1 saat önce
    büyük helikopter
  • Misafir 4 saat önce
    Rabbim sen yardım et
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