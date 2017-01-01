18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TEOG 2. dönem sınavı
GÜNDEM

TEOG 2. dönem sınavı ne zaman?

Binlerce öğrencinin lise yerleşimlerinin yapılması için düzenlenen TEOG'un 2. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Peki TEOG 2. dönem sınavı ne zaman?

18 Nisan 2017 Salı, 18:32:29 Güncelleme: 18:38:44

Liseye geçiş için ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav olan TEOG'un 2. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Peki TEOG 2. dönem sınavı ne zaman? 2. TEOG ne zaman?

TEOG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Ülke genelinde binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin merakla ve heyecanla beklediği TEOG 2. dönem sınavı için artık gün sayılıyor. Öğrenciler bir süredir hem derslerine hem de TEOG sınavına hazırlıklarını yapıyordu. TEOG 2. dönem sınavı 26-27 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Sınavların mazereti ise 20-21 Mayıs tarihinde yapılacak.

Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler ilk gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci gün de Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınavlara katılacak.

Ortak sınavlar birinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi
09:00 Türkçe 20 40 dakika
10:10 Matematik 20 40 dakika
11:20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 40 dakika

Ortak sınavlar ikinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi
09:00 Fen Bilimleri 20 40 dakika
10:10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20 40 dakika
11:20 Yabancı Dil 20 40 dakika

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevaplar, hem yazılı hem de ders öğretmenlerinin anlatımıyla videolu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) bağlı olan "Eğitim Bilişim ağı (EBA)" internet adresi olan "www.eba.gov.tr" üzerinden Haziran ayında açıklanacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BİLSEM sonuçları MEB tarafından açıklandı
GÜNDEM

BİLSEM sonuçları açıklandı
2017 Okullar ne zaman kapanacak? Tatil ne zaman başlıyor?
GÜNDEM

Okullar ne zaman tatil olacak?
2017 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
2017 TEOG 2. dönem sınavı ne zaman?
GÜNDEM

TEOG'a kısa bir süre kaldı
2017 Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM

Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak? (2017)
GÜNDEM

Okullar ne zaman tatile giriyor?
OHAL 3 ay daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL 3 AY DAHA UZATILDI
YSK 'mühürsüz oyların geçerli sayılması'nın gerekçesini açıkladı
GÜNDEM

YSK 'MÜHÜRSÜZ OYLARIN GEÇERLİ SAYILMASI'NIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDEN ACI HABER! 12 ŞEHİT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN İnternational'a açıklamalar
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CNN İNTERNATİONAL'A KONUŞTU
AK Parti kongreye mi gidiyor?
GÜNDEM

AK PARTİ KONGREYE Mİ GİDİYOR? GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ FORMÜL...
Mete Yarar düşen helikopter hakkında konuştu
GÜNDEM

METE YARAR DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ KONUŞTU: KAFAMDAKİ TEK SORU İŞARETİ...