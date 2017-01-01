Liseye geçiş için ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav olan TEOG'un 2. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Peki TEOG 2. dönem sınavı ne zaman? 2. TEOG ne zaman?
TEOG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Ülke genelinde binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin merakla ve heyecanla beklediği TEOG 2. dönem sınavı için artık gün sayılıyor. Öğrenciler bir süredir hem derslerine hem de TEOG sınavına hazırlıklarını yapıyordu. TEOG 2. dönem sınavı 26-27 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Sınavların mazereti ise 20-21 Mayıs tarihinde yapılacak.
Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler ilk gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci gün de Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınavlara katılacak.
Ortak sınavlar birinci gün oturumu hakkında detaylar;
|Sınav Saati
|Ders
|Soru Sayısı
|Sınav Süresi
|09:00
|Türkçe
|20
|40 dakika
|10:10
|Matematik
|20
|40 dakika
|11:20
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|20
|40 dakika
Ortak sınavlar ikinci gün oturumu hakkında detaylar;
|Sınav Saati
|Ders
|Soru Sayısı
|Sınav Süresi
|09:00
|Fen Bilimleri
|20
|40 dakika
|10:10
|T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|20
|40 dakika
|11:20
|Yabancı Dil
|20
|40 dakika
TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Soru ve cevaplar, hem yazılı hem de ders öğretmenlerinin anlatımıyla videolu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) bağlı olan "Eğitim Bilişim ağı (EBA)" internet adresi olan "www.eba.gov.tr" üzerinden Haziran ayında açıklanacak.