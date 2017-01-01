Liseye geçiş için ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav olan TEOG'un 2. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Peki TEOG 2. dönem sınavı ne zaman? 2. TEOG ne zaman?

TEOG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Ülke genelinde binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin merakla ve heyecanla beklediği TEOG 2. dönem sınavı için artık gün sayılıyor. Öğrenciler bir süredir hem derslerine hem de TEOG sınavına hazırlıklarını yapıyordu. TEOG 2. dönem sınavı 26-27 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Sınavların mazereti ise 20-21 Mayıs tarihinde yapılacak.

Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler ilk gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci gün de Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınavlara katılacak.

Ortak sınavlar birinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi 09:00 Türkçe 20 40 dakika 10:10 Matematik 20 40 dakika 11:20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 40 dakika

Ortak sınavlar ikinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi 09:00 Fen Bilimleri 20 40 dakika 10:10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20 40 dakika 11:20 Yabancı Dil 20 40 dakika

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevaplar, hem yazılı hem de ders öğretmenlerinin anlatımıyla videolu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) bağlı olan "Eğitim Bilişim ağı (EBA)" internet adresi olan "www.eba.gov.tr" üzerinden Haziran ayında açıklanacak.