18 NİSAN 2017
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OHAL nedir
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OHAL nedir? OHAL neden ilan edilir?

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ askeri darbe girişiminin ardından adını duyduğumuz OHAL, bugün bir kez daha 3 ay süreyle uzatıldı. Peki OHAL nedir?

18 Nisan 2017 Salı, 18:55:51 Güncelleme: 18:57:31

15 Temmuz FETÖ darbesinden itibaren ülkemizde duymaya başladığımız OHAL, bugün uzatılmasına yönelik hazırlanan Başbakanlık Tezkeresi'nin TBMM'de kabul edilmesiyle bir kere daha uzatıldı. Peki OHAL nedir? OHAL neden ilan edilir?

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal (OHAL), bir ülkede doğal afet, salgın hastalık, kamu ciddi şekilde bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır derecede ekonomik kriz oluşması durumlarında bu sorunların acil şekilde düzeltilmesine yönelik ilan edilen ve uygulanacak hükümleri belirleyen kararlardır.

OHAL ilan edildikten sonra ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesine sebep olan sorunun hızlı bir şekilde çözümüne yönelik her türlü çalışmalar sürdürülür.

OHAL NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizde yakın tarihte ilk olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ askeri darbe girişiminin ardından krizin çözülmesine ve FETÖ terör örgütüne üye olan kişilerin tespiti ve yargılanma sürecinin hızlandırılması için OHAL ilan edilmiş ve ardından bir kere daha uzatılmıştı.

Bugün de OHAL'in uzatılmasına yönelik hazırlanan Başbakanlık Tezkeresi'nin TBMM'de alınan kararla kabul edilmesinin ardından OHAL 19 Nisan Çarşamba günü saat 01:00'den itibaren 3 aylık süreyle bir kere daha uzatıldı.

Alınan karara göre 19 Nisan Çarşamba günü saat 01:00'de başlayacak olan OHAL, 3 ay sonra yani 19 Temmuz 2017 günü sona erecek.

OHAL NEDEN İLAN EDİLİR?

Anayasa uyarınca olağanüstü hal, MGK'nın tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilir. 1983 Anayasası'nda hangi şartlarda olağanüstü hal ilan edileceği yer alıyor. Buna göre, "Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" gibi durumlarda, olağanüstü hal ilan edilebiliyor.

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