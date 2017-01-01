Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gürbulak mevkiinde mayın taraması sırasında PKK'lı teröristler, el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamada ağır yaralanan asker tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gürbulak mevki Karaburun köyü yakınlarında askerlerin yolda mayın taraması yaptığı sırada el yapımı patlayıcı PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye birlik sevk edildi.



Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı asker Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan uzman onbaşı şehit oldu. Şehit askerin Van Erciş nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

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