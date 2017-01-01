Cervantes'e 30 bin Euro'luk şok!

Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı Bulvarı’nda bulunan ve İspanyol Kültür Merkezi olarak hizmet veren İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapan yazar Pablo Martin Asuero (50), 13 Nisan 2017’de sabah saatlerinde enstitüye geldiğinde güvenlik görevlilerinin bulunduğu giriş katındaki çelik kasaya 30 bin Euro değerinde ziynet eşyası koydu. Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre akşam saatlerinde enstitüden çıkarken ziynet eşyalarını almak için kasayı açan Asuero, iddiaya göre takıların yerinde olmadığını gördü.

4 GÜVENLİKÇİDEN ŞİKAYETÇİ

Takıların çalındığının anlaşılması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Polis merkezinde ifade veren Pablo Martin Asuero, enstitünün 4 güvenlik görevlisi tarafından 24 saat korunduğunu, kasanın iki anahtarından birinin kendisinde, diğerinin de güvenlik görevlilerinde olduğunu belirterek 4 güvenlik görevlisinden şikâyetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kasadan parmak izi örneği alırken güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili olarak güvenlik görevlileri A.A., S.D., R.D. ve K.D.’nin ifadeleri alındı. Güvenlik görevlileri emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.