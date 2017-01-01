Bursa'da, metroda kulaklıkla müzik dinleyen 20 yaşındaki Enes T.'ye müziğin sesini kısmadığı gerekçesi ile sataşan ve kendisine tepki gösteren 25 yaşındaki Deniz K.'ya, İstanbul'da şorta halk otobüsüne bindiği için tekmeli saldırıya uğrayan Hemşire Ayşegül Terzi'nin yaşadıklarını hatırlatarak, hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Mehmet A.'nın yargılanmasına başlandı. Küfür iddialarını kabul etmeyen 61yaşındaki Mehmet A., "Ben Deniz K.'ye, 'bunların bu şekilde davranmalarına izin vermeyin. Sonra başka davranıyorlar dedim" dedi.



Bursa'da kent içi ulaşımda kullanılan Bursaray'da geçen 20 Eylül salı sabahı metroya binen Mehmet A., iddiaya göre, yanında oturan ve cep telefonundan kulaklıkla müzik dinleyen Enes T.'ye, müziğin sesinden rahatsız olduğunu söyledi. Gencin, "Neden beni rahatsız ediyorsun" sözüne de tepki gösterip küfür etti.

"ŞORTLU KADININ BAŞINA GELENLERİ BİLİYORSUNUZ"



Bundan rahatsız olan yolculardan Deniz K. ise Mehmet A.'ya, "Neden bu yaştaki gence küfür ediyorsunuz? Ayıp değil mi?" diye sordu. Bu sözlere sinirlenen Mehmet A. İstanbul'da şortuyla halk otobüsüne bindiği için Abdullah Çakıroğlu'nun tekmeli saldırısına uğrayan Hemşire Ayşegül Terzi'yi hatırlatarak, "Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Rahatsız olmamanız için" yanıtını verdi. Genç kız ise bunun üzerine, "Ben müziğin sesini duymuyorum. Sizin ulu orta küfür etmenizden rahatsızlık duyuyorum" dedi.



Buna da sinirlenen Mehmet A., genç kıza, "Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz. Hala konuşuyorsun" diye bağırdı. Bu sırada, Demirtaşpaşa istasyonunda inmek için hareket eden Deniz K., öfkeli yolcuya, "Bu konunun şortlu kadın ile ne alakası var?" dedi. Bu sözlere de sinirlenen Mehmet A., "Sonra sizin de başınıza gelebilir bu olaylar. Hala konuşuyorsunuz" yanıtını verdi., Deniz K.'nın, "O halde bu durum herkesin başına gelebilir. Sizin de akrabanızın başına gelebilir" demesi üzerine Mehmet A., iddiaya göre genç kıza, "Kes lan sesini o...u" diye bağırdı.



Vagonda yolcuların arasında yaşanan bu tartışmanın ardından Deniz K. yaşadıklarını önce arkadaşlarına anlattı, daha sonrada cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz K. ile tartışıp hakaret eden kişinin nakliyecilik yapan Mehmet A. olduğunu ve tartıştığı Enes T.'nin kimliğini, Burulaş'a ait Bursaray ve halk otobüsünü kullanan 67 bin 500 kişinin görüntülerini izleyerek tespit etti. Emniyet Müdürlüğü'nde diğer polislerin arasına konulan Mehmet A., Deniz K. tarafından tespit edilirken, Enes T. ise kendisinden şikayetçi oldu. Verdiği ifadesinde yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Mehmet A., çıkartıldığı mahkemece yaşanan tartışmayı doğrulayıp hakaret ve küfür etmediğini söyledi. Şüpheli daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



YARGILANMASINA BAŞLANDI



Hakkında Bursa 5´inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Deniz K. ve Enes T.'ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet A.'nın yargılanmasına başlandı. Müşteki Enes T.'nin, şikayetten vazgeçtiğini içeren dilekçesini verdiği ilk duruşmada Mehmet A. ile Avukatı Mehmet Önder Mutlu ile Deniz K.'nin avukatı Farıt Can Güngör, Atakan Arar hazır bulundu.



Verdiği ifadesinde olay günü Enes T.'nin Bursaray'da yüksek sesle müzik dinlediğini öne süren Mehmet A.,"müziğin sesinden çevremdeki herkes rahatsız oluyordu. Ben kendisini müziğin sesini kısması için uyardım. Gülümseyerek sesini tekrar açtı. Ben de 'la oğlum kessene sesini' dedim. Ancak bunu hakaret amaçlı söylemedim. Benim karşımda oturan bir bayan bana 'neden çocuğa bağırıyorsun' dedi. Ben de kendisine, 'bunlara bu şekilde davranmalarına izin vermeyin sonra başka davranıyorlar' dedim. Ben iddianamede belirtildiği gibi hiç kimseye hakaret ve küfür etmedim. Suçsuzum" dedi.



Duruşma eksik evrakların beklenmesi için ertelendi.