19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
irfan değirmenci
GÜNDEM

İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı! Gökçek'ten destek mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, evi kurşunlanan İrfan Değirmenci'ye 'Geçmiş olsun' mesajı gönderdi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:54:28 Güncelleme: 14:11:27 HABERTURK.COM

Gazeteci İrfan Değirmenci, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada evinin kurşunlandığını yazdı. Değirmenci açıklamasında polislerin 'serseri kurşun' ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

MELİH GÖKÇEK'TEN DESTEK MESAJI

Değirmenci'nin evinin kurşunlanmasına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten 'Geçmiş olsun' açıklaması geldi. Gökçek açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik saldırının da aynı ellerden çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

İrfan Değirmenci'nin de evi kurşunlanmış. Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran, aynı ellerdir. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler. Türkiye, Batı'nın ve FETO'nun talimatlarıyla oynanan bu oyunlara düşmeyecektir. İrfan Değirmenci'ye geçmiş olsun diyorum. Fikren taban tabana zıt olsak da teröre karşı ortak tavır almak, boyun borcumuzdur.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Melih Gökçek: Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olmasını önemsiyorum
GÜNDEM

"Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını ...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek: Darbe başarılı olsaydı, çatışma için DEAŞ'lıları getireceklerdi
GÜNDEM

"Darbe başarılı olsaydı çatışma için DEAŞ'lıları ...
Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı
GÜNDEM

Helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı
HDP referandumun iptali için YSK'ya başvurdu
GÜNDEM

HDP referandumun iptali için YSK'ya başvurdu
Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı 2017
GÜNDEM

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı
Metroda küfürlü tartışma sanığı: Hakaret etmedim
GÜNDEM

67 bin 500 kişi arasından tespit edilmişti, kendini ...
Hava durumu 19.04.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI: YARIN SABAHTAN İTİBAREN...
Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı 2017
GÜNDEM

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Zonguldak'ta savcıya sigara kaçakçılığından 2.5 yıl hapis
GÜNDEM

KARARI DUYAN SAVCI BİR GECEDE KAÇTI!
HDP referandumun iptali için YSK'ya başvurdu
GÜNDEM

HDP REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN YSK'YA BAŞVURDU
İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı! Gökçek'ten destek mesajı
GÜNDEM

GAZETECİ İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN EVİ KURŞUNLANDI
Hatay'da bir kişi bahis oyunu yüzünden babasını öldürdü
GÜNDEM

"BABA KATİLİ OLMAK İSTEMEZDİM"