Gazeteci İrfan Değirmenci, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada evinin kurşunlandığını yazdı. Değirmenci açıklamasında polislerin 'serseri kurşun' ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

MELİH GÖKÇEK'TEN DESTEK MESAJI

Değirmenci'nin evinin kurşunlanmasına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten 'Geçmiş olsun' açıklaması geldi. Gökçek açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik saldırının da aynı ellerden çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

İrfan Değirmenci'nin de evi kurşunlanmış. Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran, aynı ellerdir. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler. Türkiye, Batı'nın ve FETO'nun talimatlarıyla oynanan bu oyunlara düşmeyecektir. İrfan Değirmenci'ye geçmiş olsun diyorum. Fikren taban tabana zıt olsak da teröre karşı ortak tavır almak, boyun borcumuzdur.

— irfan değirmenci (@degirmencirfan) April 19, 2017