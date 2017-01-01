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Hatay
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Hatay'da bir kişi bahis oyunu yüzünden babasını öldürdü

"Baba katili olmak istemezdim. Bize babalık yapmadı" yazılı not bıraktıktan sonra kaçan C.A. mahalledeki bir pazar tezgahının altında suç aletiyle yakalandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:00:27 Güncelleme: 15:02:41 İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, bahis oyunu oynayıp eve bakmadığını iddia ettiği babasını tabancayla öldürdü. Şahsın, "Baba katili olmak istemezdim" yazılı not bırakarak evden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan C.A. (24), bahis oyunu oynayıp eve bakmadığını iddia ettiği babası Ayhan A. (56) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., tabancayla babası Ayhan A.'ya kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan baba Ayhan A., çevredeki komşular tarafından çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ayhan A. kurtarılamadı.

NOT BIRAKIP KAÇTI

Olayın ardından, "Baba katili olmak istemezdim. Bize babalık yapmadı" yazılı not bıraktıktan sonra kaçarak uzaklaşan C.A.'nın, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahalledeki bir pazar tezgahının altında suç aletiyle yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirilen C.A.'nın, alınan ilk ifadesinde babasını bahis oyunları oynadığı ve kendilerine bakmadığı iddiasıyla öldürdüğünü belirttiği belirtildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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