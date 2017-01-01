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Niğde
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Niğde'de 19 yaşındaki genç siyanürlü su ile intihar etti

Üzerinden 'Sehere...' başlıklı "Her gün cehennemi yaşayıp ağlamaktansa ölmeyi tercih ediyorum" notu çıktı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:05:02 Güncelleme: 15:08:00 DHA

Niğde'de üniversite öğrencisi 19 yaşındaki F. K., suya karıştırdığı siyanürü içerek intihar etti.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği 1'inci sınıf öğrencisi F. K. üniversite kampüsü içerisinde bulunan Akkaya Barajı'na gitti. İddiaya göre, K., barajın kenarında bulunan kayalıklarda nereden satın aldığı belirlenemeyen siyanürü su şişesine doldurarak içti. Bir süre sonra yere yığılan K.'yı fark eden öğrenciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahale ettiği K.'nın öldüğü anlaşıldı. Üzerinden 'Sehere...' başlıklı "Her gün cehennemi yaşayıp ağlamaktansa ölmeyi tercih ediyorum" notu çıkan K.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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