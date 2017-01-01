HSBC saldırısı sanığı El Kaideci Çankırı'da imamlık yaparken yakalandı

İstanbul'da HSBC Bankası önünde 2003 yılında meydana gelen patlama olayına karıştığı belirlenen El Kaide silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Z.Ç., Çankırı´nın Ilgaz ilçesi'ne bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaparken yakalandı. Ilgaz Adliyesine çıkarılan Z.Ç. mahkemede suçunu itiraf etti ve tutuklandı.



Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda dün akşam saatlerinde ilçe merkezine bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaptığı belirlenen Z.Ç.'yi köyde gözaltına aldı. Z.Ç.'nin 14 yıl önce İstanbul´da HSBC bankasına bombalı saldırı olayına karıştığı belirlenirken, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, ardından gittiği Afganistan´da terör örgütü El Kaide´ye üye olduğu tespit edildi.

İTİRAF ETTİ



Afganistan´dan sınır dışı edildikten sonra Türkiye´ye giriş yapan Z.Ç. hakkında savcılık tarafından `El Kaide´ye üye olmak´ suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.'nin Ilgaz'ın Alıç köyünde vekil imamlık yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.Ç. çıkarıldığı mahkemede HSBC Bankası patlamasına karıştığını itiraf etti.



Z.C. cezaevine gönderildi.