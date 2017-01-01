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İstanbul HSBC saldırı
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HSBC saldırısı sanığı El Kaideci Çankırı'da imamlık yaparken yakalandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.Ç. çıkarıldığı mahkemede HSBC Bankası patlamasına karıştığını itiraf etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:18:13 Güncelleme: 16:22:15 DHA

İstanbul'da HSBC Bankası önünde 2003 yılında meydana gelen patlama olayına karıştığı belirlenen  El Kaide silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Z.Ç., Çankırı´nın Ilgaz ilçesi'ne bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaparken yakalandı. Ilgaz Adliyesine çıkarılan Z.Ç. mahkemede suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda dün akşam saatlerinde ilçe merkezine bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaptığı belirlenen Z.Ç.'yi  köyde gözaltına aldı. Z.Ç.'nin 14 yıl önce İstanbul´da HSBC bankasına bombalı saldırı  olayına karıştığı belirlenirken, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, ardından gittiği Afganistan´da terör örgütü El Kaide´ye üye olduğu tespit edildi. 

İTİRAF ETTİ

Afganistan´dan sınır dışı edildikten sonra Türkiye´ye giriş yapan Z.Ç. hakkında savcılık tarafından `El Kaide´ye üye olmak´ suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.'nin Ilgaz'ın Alıç köyünde vekil imamlık yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.Ç. çıkarıldığı mahkemede HSBC Bankası patlamasına karıştığını itiraf etti.

 Z.C. cezaevine gönderildi.

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