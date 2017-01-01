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HDP, Burcu Çelik Özkan
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HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı

HDP'li tutuklu milletvekillerinin sayısı 13'e yükseldi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:26:49 Güncelleme: 18:00:00 İHA

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Özkan'ın tutuklanması ile HDP'de tutuklu milletvekili sayısı 13'e yükseldi. 

HDP'NİN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ

HDP'de eş başkan Selahattin Demirtaş ve eş başkanlığı düşen Figen Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca da tutuklanmıştı.

Bugün Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan da bu listeye eklendi ve tutuklu milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

 

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