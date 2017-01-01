Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi

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Şehit Özdemir'in yakınları kazayı duyduktan sonra telefonla aradıklarını, ancak ulaşamadıklarını belirterek, "Şehidimizin bulunduğu helikopterinin düştüğünü haberlerden duyunca, facebooka baktım ve şehidin canlı yayın yaptığını gördüm. Şehidimiz helikopter düşmeden önce 2 saniyelik bir canlı yayın yapmış. Ondan sonra da haber alamadık" dediler.