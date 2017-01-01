19 NİSAN 2017
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Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 21:15:38

  • 1 Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi
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    Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterte şehit olan polis memuru Mesut Özdemir'in (31) naaşı memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

  • 2 Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, 6 yıllık polis olan Mesut Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Elazığ'dan uçakla getirildiği Gaziantep'te, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yığınlı Mahallesi'ne götürüldü. 

  • 3 Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi
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    Buradaki cenaze törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. 

  • 4 Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi
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    Şehit polis Mesut Özdemir'in naaşı mahalle mezarlığında akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

  • 5 Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi
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    Törene ağabeyinin polis üniformasıyla gelen Mehmet Özdemir, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin tabutu başında selam duran Mehmet Özdemir, polisler ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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