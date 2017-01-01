Tunceli şehidi Mesut Özdemir için cenaze töreni düzenlendi
19 Nisan 2017 Çarşamba, 21:15:38 | Güncelleme: 21:30:09
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Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterte şehit olan polis memuru Mesut Özdemir'in (31) naaşı memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, 6 yıllık polis olan Mesut Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Elazığ'dan uçakla getirildiği Gaziantep'te, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yığınlı Mahallesi'ne götürüldü.
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Buradaki cenaze törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
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Şehit polis Mesut Özdemir'in naaşı mahalle mezarlığında akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Törene ağabeyinin polis üniformasıyla gelen Mehmet Özdemir, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin tabutu başında selam duran Mehmet Özdemir, polisler ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
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Şehidin annesi Ayşe ve babası Servet ise ayakta durmakta güçlük çekti.
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3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu ve bekar olan şehit polis Özdemir'in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında gözyaşları ve dualarla defnedildi.
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"CANLI YAYINDAN SONRA ULAŞAMADIK"
Şehit Mesut Özdemir, helikopter Pülümür'de düşmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından saat 11.25 sıralarında canlı yayın yaptığı öğrenildi.
Şehit Özdemir'in yakınları kazayı duyduktan sonra telefonla aradıklarını, ancak ulaşamadıklarını belirterek, "Şehidimizin bulunduğu helikopterinin düştüğünü haberlerden duyunca, facebooka baktım ve şehidin canlı yayın yaptığını gördüm. Şehidimiz helikopter düşmeden önce 2 saniyelik bir canlı yayın yapmış. Ondan sonra da haber alamadık" dediler.