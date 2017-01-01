Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2017 ilkbahar dönemi 2 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Peki 2017 YDS sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2017 YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 - 16 Şubat 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017 YDS ilkbahar dönemi sınavı 4 Nisan'da gerçekleştirildi. Merakla beklenen YDS sonuçları ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre bugün içerisinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

YDS HANGİ ALANLARDA YAPILIR?

YDS; ÜDS ve KPDS’nin bileşkesi olacak ve üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içerecektir. Ancak ÜDS’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı olmayacak; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulacaktır.

* Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için getirilen YDS’deki asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak, yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş YDS asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

* Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde, YDS sınavıma girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.

Not: YDS barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın yüksek lisans ya da doktora hakkı yanmakta ve programla ilişiği kesilebilmektedir.

YDS NEDİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

Sınav 80 sorudan oluşur. Yanlışlar doğruları götürmez ve soruları cevaplandırmanız için size tanınan süre 150 dakikadır.

Her doğru cevap 1.25’ lik bir puan seviyesine karşılık gelmektedir. Sınava herkes başvurabilir.

YDS'DEN KAÇ PUAN ALMALIYIM?

Doçent adaylarının YDS'den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarının ise 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doğru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yabancı Dil Sınavında (YDS'de) tüm soruları doğru cevaplayan adaylar 100 puan almaktadır. Kısacası her doğru cevaplanan soru adaya 1,25 puan kazandırmaktadır. Yani tek yapmanız gereken doğru sayınız ile 1,25'i çarpmak olacaktır. Sonuç olarak alacağınız sayı ise sizin puanınızı niteleyecektir.