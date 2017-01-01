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GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan referandum ve YSK açıklaması: Gerekirse AİHM'e götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarına ilişkin yeni yol haritasını anlattı

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:13:51 Güncelleme: 11:20:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarını ve sonuçlara itiraz tartışmasını değerlendirip bundan sonra izleyecekleri yolu anlattı.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

PROTESTO HAKKI VAR

(YSK’nın mühürsüz zarf ve pusula kararı) Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı bu karar her kesim tarafından protesto edilmelidir. Protesto etmeye de hakları vardır. Eğer hukukun üstünlüğü kavramı varsa, bu karar çok önemliyse ve bu kavramın evrensel bir değeri varsa kimse bu kavramı yerle bir edemez.

İPTAL KARARLARI VAR

Anayasa Mahkemesi, “Oy pusulaları ve zarflarda mührün olmaması halinde seçim iptal edilir” diye karar almış, üstelik 2014’te. Yasada da açık ve net böyle bir tanım var. şimdi hangi gerekçeyle Anayasa Mahkemesi kararını değiştirecek? Değiştiremez. Ayrıca zaten YSK, parlamentonun iradesinin üstünde bir görüş beyan edemez. YSK’nın yasaya aykırı olarak almış olduğu karar, her şeyden önce parlamentonun itibarını zedeliyor. “Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı tanımıyorum” anlamına geliyor. Bu, orada görev yapan y argıcın yargıç kimliğini zedeler.

AİHM’YE GÖTÜRÜRÜZ

(“YSK’ya itiraz başvurularından sonuç alınmaması durumunda CHP’nin tavrı ne olacak?” sorusu) Yapılan değişikliği gayrimeşru sayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gerekirse olayı oraya kadar götüreceğiz.

YOL HARİTASI YOLDA

(“Diyelim ki sizin açınızdan hukuki yolların hepsi tükendi, siz bu sonuçları tanıyacak mısınız?” sorusu) O zaman parti meclisini toplayacağız. Bunu bütün ayrıntılarıyla değerlendireceğiz ve kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Yetkili organlarımızda “Nasıl bir yol, yöntem izlemeliyiz?” diye oturup konuşacağız.

ORTAK PAYDA ÇAĞRISI

(“CHP, çıkan bu yeni tablo içinde stratejilerini ve politikalarını yenileyecek mi?” sorusu) Demokrasiden yana olanların bir arada ve ortak bir paydada hareket etmeleri gerekiyor. Geçmişte hangi siyasi partinin kimliği içinde yer almış olursa olsun ya da herhangi bir siyasi kimliği olmayan, demokrasiden yana olan bütün yurttaşların bir arada olmaları gerekiyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı sadece biz değil sokaktaki sade bir yurttaş da artık hissetmeye başladı. Demokrasiyi ortak savunmalıyız, demokrasiyi ortak güçlendirmeliyiz.

KUCAKLAYICI DİLE DEVAM

Referandumdaki dilimizi koruyacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Kendi siyasi görüşü, kimliği veya yaşam tarzı farklı olabilir. Bütün bu değerlere de saygı göstereceğiz. Ama demokrasiyi yüceltmeye hazır olan herkesi kucaklayacağız.

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