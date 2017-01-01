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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabulünde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocukları kabulünde konuşuyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:58:44 Güncelleme: 13:59:31 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan için Türkiye'de bulunan dünya çocuklarını kabulünde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasına Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini okuyarak başladı. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülen ikiz çocukların babasını ülkeme davet ettim, Hatay'da ağırladım, dünya basını bu olay karşısında acaba ne dedi?

Biz mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz.

Biz çocuklar yaşasın istiyoruz. Daha da önemlisi çocuklar sadece yaşamakla kalmasın kendilerini güvende hissetsinler.  

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