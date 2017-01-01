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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? 2017-EUS

ÖSYM tarafından Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-EUS) yapılacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:15:23 Güncelleme: 16:27:10 HABERTURK.COM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlara bir yenisi daha eklendi. 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-EUS) yapılacak.

2017-EUS SINAV NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava başvurular 13-21 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav, 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurmak isteyen adaylar için Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak.

Sınavda, adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 soru yer alacak.

İşte sınav konuları ve konuların sorularındaki yaklaşık oranı;

Sınav Konuları Soruların Testteki Yaklaşık Yüzdesi (%)
Analitik Kimya 10
Fizyoloji-Patoloji 6
Biyokimya 6
Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 4
Tıbbi Biyoloji 3
Halk Sağlığı 1
Eczacılık Mevzuatı/Etik 3
Farmakoloji 8
Klinik Eczacılık 8
Farmasötik Kimya 15
Farmakognozi/Farmasötik Botanik 15
Farmasötik Teknoloji 15
Farmasötik Toksikoloji 6
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