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Siirt'in Gaffar Okkan'ı Mustafa Tokyay

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın çalışma arkadaşlarından Mustafa Tokyay, Okkan'ın Diyarbakır'daki diyalog modelini Siirt'te uyguluyor.

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:17:07 Güncelleme: 16:22:55

Diyarbakır'da şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın çalışma arkadaşlarından olan Mustafa Tokyay, Gaffar Okkan'ın diyalog modelini Siirt'te uyguluyor. Vatandaşlarla iç içe olan Tokyay, suça karşı ise tavizsiz.

GAFFAR OKKAN'IN DÖNEMİNDE BAŞKOMİSERDİ

Emniyet müdürü olarak görev yaptığı Diyarbakır'da halkla iç içe görev yapan, vatandaşlar tarafından çok sevilen ve 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gaffar Okkan'ın çalışma arkadaşlarından Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt'te görev yapıyor. Okkan'ın şehit edildiği tarihte, Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olan Siirt İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, şehit meslektaşının uyguladığı diyolog modelini uyguluyor.

ÇOCUKLARIN SEVDİĞİ MÜDÜR

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Siirt'in Gaffar Okkan'ı diye anılan Tokyay, Siirt'te düzenlenen Huzur ve Asayiş uygulamalarında bizzat yer alıyor. Takım elbiseli haliyle, vatandaşların evlerine giderek, bir ihtiyaclarının olup olmadığını soran Tokyay, çocuklar tarafından da çok seviliyor. Çocuklara sık sık çeşitli hediyeler dağıtan Tokyay, sokak aralarında onlarla maç yaparak çocukları sevindiriyor.

ÖZEL HAREKAT KIYAFETİYLE OPERASYONDA

Emniyet Müdürü Tokyay, Siirt'te terör örgütü üyeleri ya da suçlulara yönelik düzenlenen operasyonları da bizzat katılarak yönetiyor. Bu operasyonlara üzerinde özel harekat kıyafetleri ve elinde silahıyla katılan Tokyay, "Vatandaşlarımızın huzuru için ne gerekiyorsa onu yaparız" diyor. 5 ay önce Siirt İl Emniyet Müdürü olan Tokyay iyi derecede Fransızca biliyor.

GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Diyarbakır'a 8 Kasım 1997 tarihinde İl Emniyet Müdürü olan Gaffar Okkan, Hizbullah terör örgütünün çökertilmesinde büyük rol oynadı. Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle sokağa çıkarak trafiği yönetti. Diyarbakırlılarla hep içe içe oldu. Diyarbakırlılar kendileriyle birlikte yaşayan bu çalışkan emniyet müdürünü çok sevdi. 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında, valilik binasına makam aracıyla giderken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek şehit edildi.

 

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