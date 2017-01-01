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CHP'nin referandumun iptali için başvuracağı AYM'nin daha önceki kararları

CHP, referandumun iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gideceğini açıkladı. AYM ise daha önceki benzer başvurularda 79. maddeyi hatırlattı

21 Nisan 2017 Cuma, 09:15:29 Güncelleme: 09:18:40

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP, HDP ve Vatan Partisi’nin “tam kanunsuzluk” iddiasıyla Anayasa değişikliği referandumunun iptali istemiyle yaptığı başvurularını 1’e karşı 10 oyla reddetmesinin ardından, gözler muhalefetin bundan sonra izleyeceği yola çevrildi.

AYM'YE DAHA ÖNCEKİ BENZER BAŞVURULAR

CHP konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yüksek Mahkeme’nin, daha önce YSK kararlarına ilişkin yapılan bireysel başvurular hakkında verdiği kararlarda “yargı denetimi dışında olduğu” yönünde içtihat oluşturduğu görülüyor. Ankara Barosu avukatı Sedat Vural’ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na Metin Feyzioğlu’nun seçilmesinden sonra yaptığı ‘seçimin iptali’ yönündeki başvuru, YSK tarafından reddedildi. Vural’ın YSK kararını taşıdığı AYM, başvuruyu reddederek “Anayasa’nın 79/2’nci maddesiyle YSK kararları yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu işlem Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerden olduğundan bireysel başvuruya konu olamaz” dedi.

79. MADDE HATIRLATMASI

Benzer şekilde eski CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan 2015’teki milletvekili seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, CHP Milletvekili Atila Sertel’in ise milletvekili adaylığının iptali nedeniyle YSK’ya ilişkin AYM’ye yaptıkları başvurular da Anayasa’nın 79’uncu maddesinde yer alan “YSK’nın kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz” hükmü hatırlatılarak reddedildi.

 

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