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Adana'da el yazması Tevrat bulundu

Arama yapılan bir kamyonette bulunan ceylan derisine el yazmalı Tevrat'a paha biçilemedi

21 Nisan 2017 Cuma, 10:13:37 Güncelleme: 10:21:58 İHA

Adana'da arama yapılan bir kamyonette ceylan derisine el yazmalı Tevrat bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kamyonetle tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Ekiplerin, Yüreğir İlçesi Kazım Başer Mahallesi'nde takibe aldıkları kamyonete 3 kişi bindi.

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Hareket eden kamyonetin yakalanması için olay yerine en yakın motorize yunus ekiplerine bilgi verildi. Yunus ekipleri kamyoneti takibe başladı. Kısa süre sonra kamyoneti durduran Yunus ekipleri, içerisinde Refik S. (66), Cihan M. (34) ve Ömer A.'nın (63) bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada kamyonetin torpido gözünde ceylan derisine el yazmalı Tevrat bulundu. Polis Tevrat'a el koyarken 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ilk ifadelerinde araçta bulunan Tevrat'tan haberlerinin olmadığını söyledi.

Polis Tevrat'ı incelenmesi için Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemede ceylan derisine el yazmalı Tevrat'ın gerçek olduğu ve paha biçilemez sınıfta bir tarihi eser olduğu belirlendi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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