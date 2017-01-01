Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) tercihleri başladı. Sınavda başarılı olan adaylar için şimdi sıra tercihlerde. Peki 2017 YLSY tercihleri nasıl yapılır? Tercih işlemleri ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

2017 YLSY TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MEB tarafından 1416 sayılı Kanun kapsamında verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan sözlü sınavda başarılı olan adaylar için tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecekler. Tercihler 21 - 27 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TERCİH İŞLEMLERİNİZİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Adayların sözlü sınav puanlarının %40’ı, ALES puanlarının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturulacaktır. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, Tablo 2’de sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan kurum kontenjanlarından en fazla 30 tercih yapabilecektir. Adaylar YLSY puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

TABLO-2 TERCİH TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...

TABLO-3 LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Kontenjanlara yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde YLSY puanı 70 ve üzeri olan ve ilk aşamada kontenjanlara yerleşememiş adaylar arasından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Bu durumda ek yerleştirme duyurusu (http://yyegm.meb.gov.tr) adresinden yapılacak. İlk aşamada herhangi bir kontenjana yerleştirilmiş adaylar ek yerleştirme tercihlerine katılamayacak.

KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmi burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)

b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)

c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

ç) Kefalet senedi (1 adet)

d) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

e) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

f) Sağlık kurulu raporu (1 adet)

g) Askerlik durum belgesi (1 adet)

ğ) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

İstenen belgelerin "T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA" adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Yerleştirilen adayların, belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi http://yyegm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

SINAVA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Başvuru tarihi bitimine kadar ilgili lisans alanlarından mezun olmak,

* 2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar ve 2016 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

* Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak,

* 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak