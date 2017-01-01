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diyarbakır
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Diyarbakır Kulp'ta 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonlar öncesinde vatandaşlar uyarılarak, yasağa uyulması çağrısı yapıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:52:14 Güncelleme: 12:54:47 AA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 7 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Kulp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirilmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN KÖYLER

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde bugün saat 05.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önemli olduğu vurgulandı.

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