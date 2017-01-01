21 NİSAN 2017
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İstanbul'da bir kişi cinsel saldırıda bulunduğu evde uyuyakalınca yakalandı

Kararını açıklayan ceza dairesi, sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını gerekçe göstererek, 8 yıllık cezayı 5 yıl 4 aya indirdi

21 Nisan 2017 Cuma, 14:31:43 Güncelleme: 14:35:32 İHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 56 yaşındaki kadının evine girerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve olay tarihinde 17 yaşında olan sanığın, yerel mahkeme tarafından 'nitelikli cinsel istismar' suçundan verilen 8 yıl hapis cezasını, 'cinsel istismar' suçuna dönüştürerek 5 yıl 4 aya hapis cezasına indirdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2013 yılında 56 yaşında olan S.K.'nın evine giren 17 yaşındaki M.T., bıçak zoruyla tehdit ettiği S.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Sanığın sabaha doğru evde uyuyakalması üzerine mağdur kadın S.K. kapıyı kilitleyerek üst kattaki komşusuna çıkarak polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri sanığı çekyatta uyurken yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kendisinden 39 yaş büyük kadının evine girerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.T., nitelikli cinsel saldırı suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Sanık avukatları, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün bozulması istemiyle istinaf kanun yoluna başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık M.T SEGBİS ile bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kararını açıklayan ceza dairesi, sanık hakkında yerel mahkeme tarafından verilen "nitelikli cinsel saldırı" suçunun kaldırılmasına ve "cinsel saldırı" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını gerekçe göstererek, 8 yıllık cezayı 5 yıl 4 aya indiren daire, yerel mahkemenin sanığa, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

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