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15 Temmuz Şehitliği
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Edirnekapı'da 15 Temmuz Şehitliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitleri için bir bölüm yapıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 14:54:33 Güncelleme: 15:15:45 İHA

15 Temmuz'da Türkiye'nin farklı illerinde hayatını kaybeden şehitler için, Edirnekapı Şehitliği'nde sembolik kabirlerinin hazırlanacağı belirtiliyor.

15 Temmuz darbe girişiminde 94'ü İstanbul'da 249 şehit verilmiş, 2193 kişi de gazi olmuştu. Şehitlerden 16'sının mezarı Edirnekapı Şehitliği'nde bulunuyor. O şehitler için burada şehitlik yapılacak. İlk önce üzerinde '15 Temmuz Şehitliği' yazan bir anıt kapı yapıldı. Çevre düzenlemesi devam ediyor.

Tarihi Edirnekapı Şehitliği'ne komşu olacak alanda 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle darbecileri vazgeçirmeye giderken vurulan Yılmaz Ercan'ın kabri de bulunuyor.

Şehitliğin, darbe girişiminin yıl dönümünde ziyarete açılması planlanıyor.

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