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Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Serbest kaldı

Otobüsün güvenlik kameralarından tespit edilen zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 17:58:08 Güncelleme: 18:39:51 DHA

Burdur'da özel güvenlik görevlisi 31 yaşındaki İ.Y., halk otobüsünde mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

17 Nisan Pazartesi günü meydana gelen olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Burdur'da bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.Y., saat 17.45'te halk otobüsünün arka bölümünde tek başına oturduğu koltukta mastürbasyon yapmaya başladı.

Spermleri önündeki koltukta oturan kadın yolcu G.Z.'nin sırtına gelirken, bu durumu gören yolculardan üniversite öğrencisi Z.A. da İ.Y.'ye "Sen sapık mısın?" diye bağırıp müdahale etti. Otobüsün durmasını fırsat bilen İ.Y., kaçtı.

Üzerine sperm gelen G.Z.'nin şikayeti üzerine otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, mastürbasyon yapan özel güvenlik görevlisi İ.Y.'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

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