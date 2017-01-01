Gaziantep'te sokak ortasında korkunç cinayet!

Gaziantep'te bir kişi aracının içinde, husumetli olduğu şahıslar tarafından uzun namlulu silahla ateş açılarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evinden aracıyla ayrılan Savaş C. (38) daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından takip edilmeye başlandı.
Savaş C., 21 numaralı sokağa geldiğinde aracının içinde uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Saldırganlar, araçlarıyla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulmuş olan Savaş C.'nin öldüğünü tespit etti.
Savaş C.'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savaş C.'nin yakınları ise fenalık geçirdi.