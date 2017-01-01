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Gaziantep'te sokak ortasında korkunç cinayet!

21 Nisan 2017 Cuma, 23:36:59 İHA

  • 1 Gaziantep'te sokak ortasında korkunç cinayet!
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    Gaziantep'te bir kişi aracının içinde, husumetli olduğu şahıslar tarafından uzun namlulu silahla ateş açılarak öldürüldü. 

  • 2 Gaziantep'te sokak ortasında korkunç cinayet!
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    Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evinden aracıyla ayrılan Savaş C. (38) daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından takip edilmeye başlandı.

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    Savaş C., 21 numaralı sokağa geldiğinde aracının içinde uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Saldırganlar, araçlarıyla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

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    Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulmuş olan Savaş C.'nin öldüğünü tespit etti. 

  • 5 Gaziantep'te sokak ortasında korkunç cinayet!
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    Savaş C.'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savaş C.'nin yakınları ise fenalık geçirdi.

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