15 Temmuz FETÖ başarısız darbe girişimininin ardından yurt genelinde FETÖ üyelerine ve destekçilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İşte 22 Nisan 2017 Cuma günü FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan, bylock kullanan ve tutuklanan kişi sayısı ve FETÖ operasyonları...

İSTANBUL'DA 'FETÖ' OPERASYONU

İstanbul'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde birçok adrese operasyon düzenledi.

Çalışmalara Terörle Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler de destek verdi.

Operasyon kapsamında Üsküdar Küplüce Mahallesi Gayret Sokağı'nda bir apartmanın üçüncü katındaki daireye giren ekipler arama yaptı. Ekiplere destek veren özel harekat polisleri, aramalar sırasında bina dışında önlem aldı.

Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet Sokağı'nda bir binaya ve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokağı'nda bir apartmana da baskın yapan ekipler, aramalarının ardından bu adreslerden ayrıldı.

Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. (AA)

İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 kişiden 22'si hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da olduğu 22'si "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Nisan'da İzmir'in Seferihisar, Menemen, Dikili ve Torbalı ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 zanlıyı gözaltına almıştı. (AA)

ÇANKIRI'DA FETÖ DAVASINDA ERTELEME KARARI

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 28'i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 28 tutuklu sanık katıldı. Eski AK Parti Çankırı Milletvekili ve eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili İdris Şahin'in de aralarında olduğu 18 tutuksuz sanık da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmada ilk olarak tanıkları dinledi.

Daha sonra söz verilen sanıklar ve avukatları ise tahliye taleplerini iletti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 28 sanıktan B.K, M.D. ve O.A'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, 25'inin tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. (AA)

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASI DAVASI

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik operasyon kapsamında, 32'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, 3 kişi tahliye edildi, 2 kişi de tutuklandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda 32'si tutuklu, 44 sanığın yargılandığı davada, bazı tanıkların ifadesi alındı.

Tanıklardan Murat B. 2016 yılının haziran ayına kadar sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek, sohbetlerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları ile Kuran-ı Kerim okuduklarını ifade etti.

Son zamanlarda işin içine siyasetin girmesinden rahatsızlık duyduklarını anlatan Murat B., "Bu işin artık Allah rızasından çıktığını, siyasete girmememiz, bunu bırakmamız gerektiğini söyledik. Sohbetlerde, Bank Asya'ya destek olunması, Zaman Gazetesi'ne abone olunması isteniyordu. Mesajlaşmak için Tango programını kullandık. Bunun daha sonra Tango görünümlü ByLock olduğunu öğrendim." dedi.

Sanıkların tahliye talebinde bulundukları bölümde tutuksuz sanık Fatih Süleyman A., "15 Temmuz gecesi ByLock'tan göreve çağrılırsanız sokağa çıkma yasağı var diye gitmeyin mesajı geldi. Biz bunu dinlemeyip, görevimizin başına gittik." ifadesini kullandı.

Sanık ve avukatların tahliye taleplerini tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Birleşimde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Murat Yılmaz ve Yusuf Aburun tutuklanmalarına, tutuklu sanıklar Avni Okatan, Tezcan Akıllı ve Zeynep Demirci'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, tüm sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükmünün haftada bir kez uygulanmasına, sanıkların tanık talepleri için işlem yapılması kararı aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında meslekten ihraç edilen 3'üncü ve 4'üncü sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı. (AA)