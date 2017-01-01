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Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda teröristlerin açtığı ateşle yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:46:26 Güncelleme: 13:50:38 AA

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.

Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin ateşiyle bir asker ağır yaralandı.
Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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