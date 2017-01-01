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Liderlerden 23 Nisan kutlama mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili mesaj yayınladılar.

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:28:10 Güncelleme: 17:59:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ( TBMM) 97'nci kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, bu müstesna günün, Türkiye, Türk milleti ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

İstiklal Harbi'nin başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan 1920'nin vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin, silkinişinin ve şahlanışının timsali olduğunu vurguladı.

"BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, MECLİSİMİZİN KABİLİYETİNİ ARTIRMIŞTIR"

Erdoğan, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türk milletinin, tüm imkansızlıklara rağmen ayağına pranga vurulmasına izin vermediğini, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirdiğini belirtti.

Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbi'nin karargahı TBMM'nin, aynı zamanda bağımsızlığın da sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İşte bu anlayışla bizler de milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 16 Nisan'da gerçekleşen halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğinin hem demokrasi hem de TBMM açısından dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Erdoğan, milletin büyük bir teveccühle onay verdiği anayasa değişikliğinin, Meclisin temsil kabiliyetini arttırdığına, kuvvetler ayrılığını perçinlediğini, milli iradenin üzerindeki vesayet kalıntılarını bertaraf ettiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrar ve güven ortamını anayasal garanti altına alan bu değişiklikle Türkiye'nin hedeflerine ulaşma konusunda çok daha kararlı ve süratli hareket edebilme imkanına kavuştuğuna dikkati çekti.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Geleceğin teminatı çocukların, artık daha büyük, daha güçlü, daha zengin ve daha istikrarlı Türkiye'de yaşayacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi evlatlarımızla birlikte bölgemizin ve dünyanın tüm çocuklarına huzurlu ve müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 16 Nisan'da demokratik haklarını kullanarak, ülkemizin önünde yeni bir dönem açan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan 1920'den bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN 23 NİSAN MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için attığı kutlama tweet'inde, "23 Nisan, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen farklı renk ve güzelliklerde çocuklarımızın gerçekleştirdiği barış ve kardeşlik şölenidir.. Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz.. 23 Nisan, TBMM'nin açıldığı istiklal ve egemenlik günüdür. Her çocuk kalbinin, her çocuk ruhunun en büyük arzusu özgürlüktür." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 23 NİSAN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu, saray veya kişide değil millette olduğu; çocuklarımızın geleceğine adanmış nice yıllar diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "23 Nisan 1920, milletimizin azim ve kararlılıkla egemenliğini eline aldığı; işgal ve tutsaklık zincirlerini kırdığı, kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günün önemini, '23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir cihan-ı husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisini vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder' vecizesiyle vurgular. Temsil ettiği bu değerlerle 23 Nisan, milletimizin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu mirasın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin timsali olduğu milli egemenliğe, demokrasiye ve Cumhuriyet'e sahip çıkma göreviyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi, tarihten aldığı sorumlulukla, başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir. Her zaman olduğu gibi sonunda kazanan milletimiz, milletimizin hakları ve adaletin güvencesi olan hukuk devleti olacaktır. Bu düşüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu, saray veya kişide değil millette olduğu; çocuklarımızın geleceğine adanmış nice yıllar diliyorum."

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