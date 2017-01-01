22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mardin
GÜNDEM

Mardin'de kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Mehmet Karipçin'in annesi Ayten Karipçin, Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:33:41 Güncelleme: 16:36:47 DHA

Mardin'de, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, evinin bahçesinde bisiklet kullandığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çarşamba ve perşembe günü yapılacak TEOG sınavına hazırlanan Mehmet Karipçin, merkez Artuklu İlçesi Arpatepe Köyü'ndeki evlerinin bahçesinde dün akşam saatlerinde bisiklet kullandığı sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Bunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Karipçin'i Mardin Devlet Hastanesi'ne getirerek acil serviste tedavi altına aldı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 yaşındaki Mehmet Karipçin kurtarılamadı.

KÖYDE 23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Küçük Mehmet Karipçi'nin yaşamını yitirmesi eğitim gördüğü Arpatepe Galip Karipçin Ortaokulu'nda büyükü üzüntüye neden oldu. Küçük Mehmet'in ölümü nedeniyle, yarınki 23 Nisan kutlamaları iptal edildi. Okul Müdürü Halil Taş, küçük Mehmet'in başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Sevdiğimiz ve kendi arkadaşları arasında da sevilen bir öğrencimizdi, mekanı cennet olsun. Ailesine ve okul arkadaşlarına Allah sabır versin" dedi.

Mehmet Karipçin'in annesi Ayten Karipçin, Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi. Anne Karipçin, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Baba Yüksel Karipçin ise oğlunun herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirterek, "Oğlumun sağlık problemi yoktu. Göğsünün ağrıdığını söyleyerek eve geldi. Sonra oynamak için bahçeye çıktı. Bisikletiyle oynarken fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırdım ama kurtaramadık" diye konuştu.



SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İranlı işadamı, 85 gün sonra Nusaybin'de kurtarıldı
GÜNDEM

Kaçırılan İranlı işadamı 85 gün sonra kurtarıldı
Turgut Özal kimdir?
GÜNDEM

Turgut Özal vefatının 24. yılında anılıyor
Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Mardin'de karayoluna döşenen patlayıcı imha edildi
GÜNDEM

Yola döşenen 300 kiloluk EYP imha edildi
Ahmet Türk, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ağırladı
GÜNDEM

Ahmet Türk, Deniz Baykal'ı ağırladı

Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı
GÜNDEM

1453 METREKARELİK ALANA YAPILMIŞTI! AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (22 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 22 NİSAN GÜNLÜĞÜ
Hatay'da evin balkonuna yüksek gerilim hattı direği devrildi
GÜNDEM

BALKONUNDA ELEKTRİK DİREĞİNİ GÖRÜNCE...
Mardin'de kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti
GÜNDEM

13 YAŞINDAKİ MEHMET KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ!
Atatürk Havalimanı'nda uçak, taksi yolundan çıktı
GÜNDEM

UÇAK, TAKSİ YOLUNDAN ÇIKTI
Şırnak şehidinin 10 yaşındaki kardeşine komutandan teselli
GÜNDEM

SÖZÜN BİTTİĞİ YER! ACISINI ONUNLA PAYLAŞTI