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Patatese benzeyen yumurta şaşırttı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Berat Akçay'ın beslediği tavuklardan birinin patatese benzeyen yumurtası şaşkınlıkla karşılandı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:38:02 Güncelleme: 16:44:10 DHA

Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyünde çiftçilikle uğraşan 35 yaşındaki evli 3 çocuk babası Berat Akçay'ın kümesinde beslediği 34 tavuktan birinin verdiği yumurta gören herkesi şaşırttı.

Kabuğu olmayan ve şekli bir patatese benzeyen 6 santimetre boyundaki yumurta dikkat çekti. Tavukların sahibi Akçay, dün tavuktan yumurta almaya gittiğinde, bu manzara ile karşılaştığını belirterek, "Eve geldiğimde tavuklardan birinin yumurtladığını gördüm. Yumurtayı almaya gittiğimde böyle bir şeyle karşılaştım. Folluktaki yumurta tıpkı bir patatese benziyordu. Kontrol ettiğimde kabuğunun da olmadığını anladım. İlk kez böyle bir şey ile karşılaştım. Gösterdiğim kişiler de ilk başta patates sandılar, yumurta olduğuna inanmadılar" dedi. Akçay, tavukların genellikle doğal ortamda beslendiklerini, kendisinin de zaman zaman buğday verdiğini ifade etti.



VETERİNER DE ŞAŞIRDI
Suşehri ilçe merkezinde kendine ait kliniği bulunan veteriner hekim Onur Yahşi, ilginç yumurtayı inceledi. Yahşi, "Meslek hayatım boyunca böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Muhtemelen yumurta kanalında bir iltihap oluşumu sonucunda böyle bir yumurtanın ortaya çıktığını düşünüyorum. Başka uzman arkadaşlara da danıştım fakat onlardan da net bir cevap alamadım. Anormal bir durum. Patates gibi bir oluşum. Hatta haşlanmış patates de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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