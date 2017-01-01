2017 TEOG ne zaman, saat kaçta?

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise eğitimi için katılım sağlayacağı TEOG sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek öğrenciler oldukça heyecanlı. Peki TEOG ne zaman? TEOG saat kaçta yapılacak? İşte tüm detaylar...

TEOG NE ZAMAN?

Binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği TEOG 2. dönem sınavı, 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak ve öğrenciler çeşitli derslerden sınavlara katılarak zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek. Öte yandan, sınavların mazereti ise 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Öğrenciler, 26 Nisan tarihinde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, 27 Nisan tarihinde ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınav olacak.

Ortak sınavlar birinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi 09:00 Türkçe 20 40 dakika 10:10 Matematik 20 40 dakika 11:20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 40 dakika

Ortak sınavlar ikinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi 09:00 Fen Bilimleri 20 40 dakika 10:10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20 40 dakika 11:20 Yabancı Dil 20 40 dakika

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra adaylara duyurulacak. Sınav sonuçları Haziran ayında adaylara açıklanacak.

SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Sınıf seviyesine göre, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.