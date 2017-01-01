Erdoğan: Birileri diktatör diyor, varsın desinler sesimizi yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kutlu Doğum Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Kutlu doğumun hepimiz için silkinişe ve yeniden dirilişe neden olmasını diliyorum. Büyüklerin yol açtığı savaşların faturası çocuklara ödetilmemelidir. Bu dünyada bu zalimler acaba karşılığını ne kadar bulmayacak da bu zulmü devam ettirecek? Bunlara karşı sesimizi yükselttiğimiz için birileri diktatör diyor. Varsın desinler, biz bunlara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

"İnsanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmet olduğumuza inanıyorsak, bunun gereğini yerine getirmemiz lazım. Geçmişte işgal sonrası Afganistan'da yaşanan acılar. Müslüman'ın, Müslüman'a zulmü sonrası ortaya çıkmıştır. Suriye'de yaşanan felaketin nedeni, Müslüman'ın, Müslüman'a zulmü yüzündendir. Filistin meselesinin sürmesinin en önemli sebebi Müslümanların kendi aralarındaki çekişmeler değil midir?"

"İSLAM DÜNYASI İZZETİNİ NEREDE KAYBETTİYSE ORADA BULMAK ZORUNDA"

"Bugün İslam dünyasının neresini güven toplumu olarak niteleyebiliriz? Yitik kaybedildiği yerde aranır. İslam dünyası izzetini, güvenini, Peygamber efendimizin rehberliğini yaptığı yolu nerede kaybettiyse, orada aramak ve bulmak zorundadır. Kimseye öykünmemizi gerektirmeyecek zenginlikte bir geçmişe sahibiz."