Anne-babaya ortak velayet

Tekirdağ Çorlu’da 2010 yılında evlenen 2 çocuk sahibi C.A.T. ile Y.H.T çifti, ‘evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle anlaşmalı boşanmak için 1’inci Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Özel sektörde yöneticilik yapan ve birbirinden hiçbir talepte bulunmayan çift, ortak velayette olmasını istedikleri çocuklarının eğitim masraflarını birlikte karşılamak için anlaştıklarını belirtip hazırladıkları protokolü de mahkemeye sundu. Mahkeme 14 Nisan’da görülen duruşmada, 2 çocuğun velayetinin anne C.A.T ve baba Y.H.T’ye ortak verilmesini kararlaştırdı.

SAAT SAAT BELİRLENDİ

Protokolün incelendiği belirtilen kararda, ‘ortak velayet’ kavramının Türk kamu düzenine aykırı olmadığı belirtilerek, şöyle denildi: “Somut olayda her iki tarafın da velayet hakkından vazgeçmek istemediği, hazırladıkları protokolde velayeti ortak kullanmak istediklerini açıkça beyan ettikleri... Çocukların ne zaman ve ne kadar süreyle kimin yanında kalacaklarını belirledikleri ve giderlere de beraber katılmak istedikleri, ortak velayet talebinin küçüklerin yüksek menfaatini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek bir şekilde değil, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak şekilde düzenlendiği... Anlaşma şartlarının tümünün mahkememizce de uygun bulunduğu anlaşıldı.” Velayetlerin anne ve babaya müştereken bırakılmasına karar veren mahkeme kararında, çocukların hangi gün kimin yanında kalacağını da saati saatine yer verdi.

ÖNCEDEN BOŞANANLAR İÇİN DE ÖNEMLİ

Boşanan çiftin avukatlarından Mehtap Yeter Engin, Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı hâkim Ömer Uğur Gençcan’ın şubat ayında, daha önceden imzalanan uluslararası sözleşmeye atıf yaparak konuya ilişkin görüş açıkladığını belirtti. “Hukukumuz açısından devrim niteliğinde bir karar” diyen Engin şöyle devam etti: “Anne, babalar, çocukların velayetinde uzlaşamadığı takdirde mahkemeler boşanmaya da karar veremiyordu. Çocukların anne-baba destek ve ilgisinden yoksun bireyler olarak yetiştirilmesinin önüne geçilecek. Karar boşanmış olan anne-babalar içinde çok önemli. ‘Velayetin nez’i davası ile müşterek velayete geçilebilecek.”