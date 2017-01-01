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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM
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23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. İşte liderlerinin bugün katılacakları törenler

23 Nisan 2017 Pazar, 08:39:55 Güncelleme: 08:45:51 AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki öğrenci ve öğretmen heyetini kabul edecek. 

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılacak, Çankaya Köşkü'nde çocuklarla bir araya gelecek.

Yıldırım, TBMM'ni̇n açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurula, Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne ve TBMM Şeref Salonu'nda verilecek resepsiyona iştirak edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki tören ile TBMM'deki kabul törenine katılacak.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde de anma töreni düzenlenecek. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve makamında çocukları kabul edecek.

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