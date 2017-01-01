Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi Antalya'da

Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisini Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirecek.

Antalya'da 20 Nisan'da provaları yapılan Türk Yıldızları'nın gösterisi bugün saat 15:20'de Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek. Gösteri öncesinde Türk Yıldızları'nın Twitter hesabından "Büyük gün bugün Antalya! Saat 15:20'de gösterimiz başlıyor. Konyaaltı Sahili'ndeki yerinizi daha önceden almayı unutmayın!" mesajı paylaşıldı.

Ayrıca Türk Yıldızları'nın internet sitesinden gösterinin detayları, ulaşım ve kapalı olacak yolların bilgisi de verildi.

Türk Yıldızları, 20 Nisan'da gösterinin provasını yapmış ve kentte büyük heyecan yaratmıştı.